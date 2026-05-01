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Les exportations de pétrole du Venezuela bondissent à 1,23 million de barils par jour grâce à une augmentation des ventes vers les États-Unis et l'Inde
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de pétrole du Venezuela ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,23 million de barils par jour (bpd) en avril, grâce à une hausse des ventes vers les États-Unis, l'Inde et l'Europe, comme l'ont révélé vendredi des données d'expédition et des documents de la société d'État PDVSA.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

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