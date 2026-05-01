Les exportations de pétrole du Venezuela atteignent leur plus haut niveau depuis 2018, avec une augmentation des ventes vers les États-Unis et l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte et les données à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont augmenté de 14% pour atteindre 1,23 million de barils par jour en avril, leur plus haut niveau depuis plus de sept ans, grâce à une hausse des ventes vers les États-Unis, l'Inde et l'Europe, selon des données d'expédition et des documents de la société d'État PDVSA publiés vendredi.

Ce pays d'Amérique du Sud a épuisé ses stocks de pétrole et relancé sa production de brut ces derniers mois, à la suite de la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro en janvier, qui a conduit à un accord d'approvisionnement phare entre les gouvernements du président américain Donald Trump et de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez.

Cet accord, associé à des licences américaines assouplissant les sanctions contre le pays, a permis aux partenaires de PDVSA dans le cadre de coentreprises et à des sociétés de négoce, notamment Vitol et Trafigura, de recevoir des cargaisons de la société d'État pour les vendre à des raffineries aux États-Unis, en Europe et en Asie.

En avril, 66 navires au total ont quitté les eaux vénézuéliennes, contre 61 navires qui avaient transporté 1,08 million de barils par jour de pétrole brut et de produits raffinés en mars, selon les données fondées sur les mouvements des pétroliers.

La moyenne d'avril est le volume mensuel le plus élevé depuis fin 2018, avant que les États-Unis n'imposent des sanctions à l'industrie énergétique vénézuélienne.