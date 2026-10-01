Les experts consultatifs de la FDA américaine recommandent les souches vaccinales contre la grippe pour la saison 2027 dans l'hémisphère sud

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* Le comité approuve à l'unanimité les recommandations adressées aux fabricants concernant les souches grippales de l'hémisphère sud pour 2027

* Les experts recommandent que le vaccin trivalent à base d'œufs comprenne les souches H1N1, H3N2 et de la grippe B

* Selon le CDC, l'activité grippale aux États-Unis est actuellement faible, avec 31.363 hospitalisations recensées au 18 septembre

par Sneha S K et Siddhi Mahatole

Un groupe d’experts consultatif de la FDA américaine a recommandé jeudi les souches virales que les fabricants de vaccins devraient inclure pour la saison grippale 2027 dans l’hémisphère sud.

Le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés a recommandé que le vaccin trivalent contre la grippe à base d’œufs inclue les souches H1N1, H3N2 et de la grippe B pour la saison 2027. Les neuf membres votants du comité se sont tous prononcés en faveur de cette recommandation.

Les vaccins antigrippaux trivalents offrent une protection contre trois grands groupes distincts de virus grippaux de type A et B. Tous les vaccins antigrippaux disponibles aux États-Unis sont trivalents.

“Je pense que notre décision a été très facile à prendre cette fois-ci, et nous avons simplement confirmé que peu de choses avaient changé depuis la sélection des souches pour l’hémisphère nord”, a déclaré l’épidémiologiste Arnold Monto.

Le comité consultatif formule des recommandations non contraignantes à l’intention de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, qui les suit généralement mais n’est pas légalement tenue de le faire.

Ces recommandations font suite à la décision de la FDA de sélectionner les souches pour la saison grippale 2025-2026 aux États-Unis sans vote du comité consultatif, après l’annulation d’une réunion prévue.

Aux États-Unis, la saison grippale se déroule généralement en automne et en hiver. Si les virus grippaux se propagent tout au long de l’année, l’activité grippale atteint généralement son pic entre décembre et février, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

La saison grippale américaine de l’année dernière a connu une forte augmentation des infections autour des fêtes de fin d’année, en partie due aux déplacements et aux rassemblements.

Le CDC estime que la saison 2025-2026 a entraîné entre 32 et 57 millions de cas, d’après les données préliminaires disponibles au 23 mai.

L’activité grippale saisonnière, a indiqué l’agence, est faible cette année. Au 18 septembre, 31.363 hospitalisations liées à la grippe et confirmées en laboratoire avaient été signalées.

Selon le CDC, les fabricants de vaccins prévoient de produire jusqu’à 135 millions de doses de vaccin antigrippal pour le marché américain pour la saison 2026-2027.

Sanofi SASY.PA et CSL Seqirus CSL.AX sont autorisées à produire aux États-Unis les formulations destinées à l’hémisphère sud de leurs vaccins antigrippaux Fluzone et Afluria, respectivement.