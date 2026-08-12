Les excellents résultats du secteur de l'IA font grimper le S&P 500 et le Nasdaq, tandis que les chiffres de l'inflation apaisent les craintes liées à une hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,02 %, S&P 500 +0,19 %, Nasdaq +0,39 %

* CoreWeave bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

* Super Micro Computer en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027

* Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en juillet

(Le point sur les échanges en milieu de séance) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, les résultats encourageants des entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ayant stimulé les valeurs technologiques, tandis que des données sur l’inflation globalement conformes aux prévisions ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d’intérêt inchangés en septembre.

L' .SPLRCT du secteur des technologies de l'information du S&P 500 a bondi de 1,2 %, menant la hausse sectorielle de l'indice de référence, les investisseurs pariant sur le maintien de la dynamique de la demande alimentée par l'IA.

CoreWeave CRWV.O a bondi de 19 % après que cette entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

D'autres fournisseurs d'infrastructures d'IA ont également progressé, notamment les opérateurs de centres de données IREN

IREN.O et Applied Digital APLD.O , qui ont gagné respectivement 7 % et 3,4 %. La société de néocloud Nebius Group

NBIS.O a bondide 25 %, soutenue par ses résultatsdu deuxième trimestre .

Super Micro Computer SMCI.O a dominé le S&P 500 avec une hausse de 15 % après que le fabricant de serveurs d’IA a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street.

Les fabricants de puces ont progressé, Nvidia NVDA.O gagnant 2,6 % et Micron Technology MU.O 6,4 %. L’indice global des semi-conducteurs .SOX a progressé d’environ 3,1 % et était en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus d’une semaine. ) « Les titres liés à l’IA(ont encore de beaux jours devant eux, et ce pour de bonnes raisons. De nombreux acteurs vont bénéficier d’importants financements et d’une forte croissance de leur chiffre d’affaires… il y a encore du potentiel. La demande en puissance de calcul atteint des niveaux records », a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, un family office basé à Los Angeles.

« Vous allez continuer à voir apparaître des signes, des signaux, des transactions et des levées de fonds liés à l’IA, et c’est l’IA qui alimente ce marché. »

À 11 h 59 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 9,21 points, soit 0,02 %, à 53 801,06, le S&P 500 .SPX gagnait 14,39 points, soit 0,19 %, à 7 742,59 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 102,48 points, soit 0,39 %, à 26 547,92.

Ces hausses ont permis au Nasdaq, à forte composante technologique, de se rapprocher à 2,2 % de son plus haut historique. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont déjà atteint des sommets la semaine dernière, les résultats encourageants ayant redonné confiance aux investisseurs.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a brièvement atteint son plus bas niveau depuis sept mois et clôturait en baisse de 0,49 point à 14,79.

Les investisseurs ont également analysé les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui ont légèrement augmenté en juillet, affaiblissant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale le mois prochain.

Selon l’outil FedWatch de CME, les opérateurs tablent désormais sur une probabilitéde 62 %que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre. Avant la publication de ces données, ils étaient partagés entre un relèvement et le statu quo.

Les données économiques, en particulier les chiffres de l’inflation, font l’objet d’une attention accrue, car la hausse des prix de l’énergie due au conflit au Moyen-Orient a renforcé les anticipations de hausse des taux, tandis que le président de la Fed, Kevin Warsh, est resté ferme sur des indications prospectives prudentes.

La situation au Moyen-Orient est restée instable , une source iranienne de haut rang ayant déclaré qu’ aucun progrès n’avait été enregistré dans les négociations visant à relancer l’accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre, tandis que les attaques contre des navires se poursuivaient.

Du côté des autres valeurs, Cava Group CAVA.N a progressé de 13,3 % après que la chaîne de restaurants a dépassé les attentes de Wall Street concernant ses ventes et son bénéfice récurrent du deuxième trimestre .

Lumentum Holdings LITE.O a gagné 15 % après que le fabricant de produits photoniques a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le premier trimestre supérieures aux attentes des analystes et dépassé les estimations du quatrième trimestre.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,4 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,25 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.