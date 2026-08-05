Les excellentes performances commerciales de ses partenaires propulsent Neuren Pharmaceuticals en tête du classement australien de référence

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5 août - ** Le cours de l'action Neuren Pharmaceuticals

NEU.AX a grimpé jusqu'à 18,2%, atteignant 22,00 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 31 octobre 2025

** La société indique qu’Acadia Pharmaceuticals

ACAD.O , à qui NEU a accordé une licence mondiale exclusive pour DAYBUE (solution buvable de trofinetide), a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net annuel pour ce médicament

** Acadia a également enregistré une hausse de 30% du chiffre d’affaires net de DAYBUE au deuxième trimestre par rapport à l’année dernière, ce qui représente son meilleur résultat trimestriel depuis le lancement

** L'action NEU affichesa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis plus d'un moiset figure en tête des valeurs les plus performantes de l'indice de référence australien S&P/ASX 200 .AXJO , qui progresse de 0,6% et se rapproche de son plus haut historique .AX

** Depuis le début de l'année, NEU affiche une hausse de 16,8%