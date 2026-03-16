Les ETF VanEck sur l’espace et les terres rares atteignent chacun le milliard de dollars d’encours

(AOF) - VanEck poursuit sa forte croissance sur le marché européen : VanEck Space Innovators UCITS ETF et VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ont chacun atteint un encours d’un milliard de dollars américains. Avec VanEck Space Innovators UCITS ETF, les investisseurs peuvent s'exposer à certaines des entreprises actuellement les plus importantes et les plus liquides du secteur spatial mondial. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF investit à l'échelle mondiale dans des entreprises qui extraient et transforment des terres rares ou des métaux dits stratégiques.

"Nous avons enregistré des collectes très importantes pour les deux ETF, en particulier au cours de l'année écoulée", déclare Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. "Les thématiques de l'espace et des terres rares ont récemment bénéficié d'une forte attention médiatique. Elles ont ainsi suscité un intérêt et une prise de conscience accrus de la part des investisseurs."

L'intérêt croissant pour ces thématiques a également profité aux cours des actions des entreprises concernées dans ces secteurs et, par conséquent, aux deux ETF : en 2025, l'ETF sur les terres rares a progressé de 89,63%, tandis que l'ETF sur l'espace a enregistré, sur la même période, une performance totale de 95,97%. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

VanEck Space Innovators UCITS ETF, lancé en juin 2022, permet aux investisseurs d'accéder à une sélection mondiale des plus grandes entreprises qui façonnent la nouvelle ère de l'industrie spatiale, actives notamment dans les domaines des équipements satellitaires, des communications, de la recherche et du tourisme spatial. L'indice sous-jacent, le MVIS Global Space Industry ESG Index, suit une approche pure-play et ne prend en compte que les entreprises ayant le potentiel de générer au moins 50% de leur chiffre d'affaires à partir d'activités liées au secteur spatial. L'ETF vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du MVIS Global Space Industry ESG Index et affiche un ratio total des frais (TER) de 0,55% par an.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, lancé en septembre 2021, comprend une sélection mondiale d'entreprises réalisant au moins 50% de leur chiffre d'affaires dans les terres rares et les métaux stratégiques. Les investisseurs bénéficient ainsi d'un accès diversifié à des sociétés dont les produits jouent un rôle clé dans l'avenir technologique et écologique. L'ETF suit l'indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index et présente un ratio total des frais (TER) de 0,59%.