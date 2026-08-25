 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ETF obligataires japonais ont attiré un afflux net de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 10:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le rendement des JGB à 10 ans a atteint 2,93% au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG. (Crédit : Adobe Stock / image générée par IA))

Le rendement des JGB à 10 ans a atteint 2,93% au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG. (Crédit : Adobe Stock / image générée par IA))

Les fonds négociés en bourse (ETF) investis dans les obligations japonaises ont enregistré des entrées nettes record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'année, selon les données publiées mardi par Morningstar, la hausse des rendements des obligations d'État rendant la dette japonaise plus attractive pour les investisseurs.

La forte hausse des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) "a coïncidé avec un appétit croissant des investisseurs européens pour les actifs à revenu fixe et un intérêt grandissant pour la diversification hors des sources de revenus traditionnelles telles que les actifs libellés en dollars américains", a déclaré Shannon Kirwin, responsable senior des stratégies de revenus fixes chez Morningstar.

Le rendement des JGB à 10 ans a atteint 2,93% au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG.

"Parallèlement, les incertitudes entourant le statut de valeur refuge du dollar américain ont conduit les investisseurs à rechercher une plus grande diversification dans leurs portefeuilles obligataires. Dans ce contexte, les obligations japonaises constituent une proposition attractive: un risque propre aux marchés développés, des rendements substantiels et un contrepoids à la domination du dollar américain", a déclaré Mme Kirwin.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

MORNINGSTAR
217,5000 USD NASDAQ +0,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,09 +13,64%
ATON
0,019 +11,76%
CAC 40
8 478,73 +0,30%
Pétrole Brent
90,82 -1,28%
HAFFNER ENERGY
0,569 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank