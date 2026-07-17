Les États-Unis vont prendre la tête de l'enquête sur la panne du moteur d'un Boeing 737 de Ryanair au-dessus de la Grèce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une interview de l'administrateur de la FAA aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé jeudi qu’il mènerait l’enquête sur un incident au cours duquel un passager a été partiellement aspiré hors d’un Boeing 737 de Ryanair RYA.I BA.N par une vitre brisée au-dessus de la Grèce la semaine dernière.

Le NTSB a précisé que la Grèce lui avait confié le rôle de chef de file dans cette enquête.

Un morceau de moteur s’est détaché du Boeing 737 NG et a brisé le hublotpeu après le décollagede Thessalonique, en Grèce , le 10 juillet, selon une vidéo et l’Administration fédérale de l’aviation (FAA). L’avion, qui se dirigeait vers l’Allemagne, a subi une perte de pression et a effectué un atterrissage d’urgence .

Les autres passagers ont retenu la personne qui avait été projetée par le hublot, le ressortissant serbe Ljubisa Karovic. Il a été blessé et hospitalisé.

Cet incident présentait des similitudes avec des problèmes survenus lors de deux volsantérieurs de Southwest Airlines

LUV.N à bord de Boeing 737 NG, en 2016 et 2018. Lors du dernier incident, un passager était décédé après avoir été partiellement aspiré par un hublot endommagé par une pale de ventilateur cassée.

Mais l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters lors d’une interview: « Je ne pense pas que les premières indications laissent penser que (le récent incident de Ryanair) soit similaire à celui de Southwest. »

À la suite de l’incident de Southwest, le NTSB a demandé à Boeing de revoir la conception de la structure du capot de ventilateur des 737 NG, et la FAA a émis en 2023 une consigne de navigabilité devant être mise en œuvre d’ici 2028.

Bedford a déclaré que l’enquête en cours conduisait à une réévaluation complète de la réponse de la FAA à l’incident de 2018. « Avons-nous négligé quelque chose? Il est bien trop tôt pour le dire, mais nous ne pouvons pas encore écarter cette hypothèse », a-t-il ajouté.

Southwest a annoncé jeudi avoir achevé les travaux sur environ 80 % de ses appareils concernés et être en avance sur le calendrier fixé par la FAA, dont l’échéance est fixée à juillet 2028.

Ryanair utilise des moteurs CFM56 du constructeur CFM International sur tous ses modèles Boeing 737 NG. La version NG est la version du 737 qui a précédé la génération MAX actuelle.