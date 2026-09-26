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Les États-Unis vont finaliser des normes de consommation de carburant nettement moins élevées pour les véhicules
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 23:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails supplémentaires, de précisions sur le calendrier et d'un commentaire d'un ancien responsable de l'administration Biden aux paragraphes 4 à 12)

* Les mesures prises par Biden visaient à réduire la consommation de pétrole, à améliorer l'efficacité énergétique et à stimuler la production de véhicules électriques

* Le ministre des Transports, Sean Duffy, a déclaré que les nouvelles réglementations seraient dévoilées lundi

* Les mesures de Trump feront baisser le prix des voitures neuves, mais augmenteront la consommation de carburant

par David Shepardson

Le ministère américain des Transports va finaliser lundi des normes de consommation de carburant nettement moins élevées pour les véhicules jusqu’en 2031, allant à l’encontre de la volonté de l’administration Biden d’obliger les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques, ont déclaré samedi des responsables.

Le président Donald Trump a déclaré avoir approuvé de nouvelles normes de consommation de carburant pour les voitures et les camions, qui, selon lui, feront baisser le prix des véhicules neufs. "Une victoire majeure pour les travailleurs américains de l'automobile aura lieu lundi", a déclaré le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

Selon les propres estimations du ministère, ces nouvelles normes réduiraient le coût des véhicules neufs, mais augmenteraient la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone pendant des décennies.

L'initiative de Trump intervient alors que les automobilistes américains sont confrontés à une forte hausse des prix du carburant depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

Sous la présidence du démocrate Joe Biden, le gouvernement avait cherché à inciter les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques afin de répondre à des normes d’efficacité énergétique de plus en plus strictes. Biden avait augmenté les exigences en matière d’efficacité énergétique des voitures de 8 % par an pour les années-modèles 2024 et 2025, de 10 % pour 2026 et de 2 % par an de 2027 à 2031.

En décembre, l’administration Trump a proposé de revoir rétroactivement à la baisse la norme de consommation de carburant pour l’année-modèle 2022, puis de l’augmenter de 0,25% à 0,5% par an jusqu’en 2031.

Le ministère des Transports a proposé une moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,5 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) sous l’administration Biden. Il a estimé que sa proposition permettrait de réduire le coût moyen des véhicules neufs de 930 dollars par unité.

Mais cela entraînerait une augmentation de la consommation de carburant d’environ 100 milliards de gallons d’ici 2050, des dépenses en carburant de 185 milliards de dollars et des émissions de dioxyde de carbone d’environ 5%, a indiqué le ministère.

La décision de Trump permettra aux constructeurs automobiles de vendre plus facilement aux consommateurs des véhicules moins économes en carburant. "L’abaissement des normes accélérera ce que (Trump) a déjà entrepris: céder l’avenir des technologies propres à la Chine et obliger les Américains à payer plus cher à la pompe", a déclaré Pete Buttigieg, qui a dirigé le ministère des Transports sous Biden.

Biden s'est attaché à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de combustibles fossiles aux États-Unis, à accélérer la transition vers les énergies propres et à faire des États-Unis un leader mondial dans le domaine des technologies et de la fabrication liées aux énergies propres.

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