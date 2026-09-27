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Cyclisme: l'Américain Brandon McNulty, champion du monde surprise
information fournie par AFP 27/09/2026 à 21:36
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L'Américain Brandon McNulty célèbre sa victoire aux Championnats du monde de cyclisme sur route, le 27 septembre 2026 à Montréal ( AFP / Andrej Ivanov )

L'Américain Brandon McNulty célèbre sa victoire aux Championnats du monde de cyclisme sur route, le 27 septembre 2026 à Montréal ( AFP / Andrej Ivanov )

L'Américain Brandon McNulty a créé la surprise en devenant champion du monde de cyclisme sur route, dimanche à Montréal, grâce à un raid solitaire de 32 kilomètres.

Le coureur d'UAE a filé au nez et à la barbe de tous les favoris pour s'imposer avec treize secondes d'avance sur l'Australien Michael Matthews et le Néerlandais Mathieu van der Poel, à l'issue d'une course à suspense et à multiples rebondissements.

Il devient le troisième Américain à revêtir le maillot arc-en-ciel après Greg LeMond en 1983 et 1989, et Lance Armstrong, qui a avoué ensuite s'être dopé pendant sa carrière, en 1993.

Les principaux favoris ont été piégés dans une course palpitante, très dure, marquée par de nombreuses offensives et indécise jusqu'au bout.

Paul Seixas, qui espérait devenir à 20 ans le champion du monde le plus jeune de l'histoire, a terminé avec des crampes à la quinzième place, à plus de deux minutes.

Remco Evenepoel, en lice pour un inédit doublé chrono-course en ligne, n'était pas dans un bon jour (12e), à l'image de l'autre favori belge, Wout Van Aert (28e), une grosse déception pour le plat pays.

Le Mexicain Isaac Del Toro, qui a énormément travaillé pour boucher les trous avec souvent Seixas dans sa roue, a fini à la cinquième place, derrière l’Américain Quinn Simmons, également très actif dimanche à l'image de toute l’équipe des Etats-Unis.

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