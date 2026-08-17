 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis vont annoncer des mesures pour aider les raffineries à produire davantage de carburant, selon le secrétaire à l'Énergie, M. Wright
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 22:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires de M. Wright et des informations contextuelles tout au long du texte)

* Wright indique que l’administration annoncera des mesures dans les jours à venir, après avoir rencontré les raffineurs lundi

* Le prix moyen de l'essence ordinaire aux États-Unis dépasse les 4,06 dollars le gallon, selon l'AAA

* Wright indique que les raffineries américaines tournent à des niveaux records

* Les sanctions économiques et l’embargo sur le détroit donnent à Trump la marge de manœuvre nécessaire pour mener une "stratégie à long terme" en Iran, explique Wright

par Sheila Dang

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré lundi que Washington allait annoncer d'ici quelques jours des mesures visant à aider les raffineurs à augmenter leur production de carburant, alors que le président Donald Trump cherche à freiner la hausse tenace des prixde l'essence , qui ont grimpé en flèche pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran . Les raffineries américaines tournent déjà àplein régime, les prixélevés des carburants ayant amélioré leurs marges. "Les raffineries américaines fonctionnent à des niveaux records, mais nous avons des raffineries au Moyen-Orient qui tournent au ralenti", a déclaré M. Wright aux journalistes sur le site d’une plate-forme pétrolière exploitée par ExxonMobil

XOM.N .

Il a rencontré lundi des représentants des raffineries "pour discuter de ce que le gouvernement peut faire pour les aider à augmenter encore davantage leur capacité de traitement", a déclaré M. Wright à Midland, au Texas, dans le bassin du Permien, le cœur de l’industrie pétrolière américaine. L’augmentation dela production des raffineries aux États-Unis et ailleurs est la clé pour faire baisser les prix de l’essence, a-t-il ajouté.

La persistance de prix à la pompe élevés , supérieurs à 4,00 dollars le gallon, constitue un risque pourle Parti républicain de Trump,qui mènera campagne pour conserver ses majorités fragiles au sein des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandatde novembre . Le prix moyen de l’essence ordinaire aux États-Unis s’élève à plus de 4,06 dollars le gallon, selon l’association d’automobilistes AAA, soit une hausse de plus d’un dollar par gallon par rapport à l’année dernière,ou près de 30 % de plus.

"UNE STRATÉGIE À LONG TERME" AVEC L’IRAN Vendredi, lors d’un rassemblement politique à New York, Trump a déclaré que payer "un tout petit peu plus cher son essence" en valait la peine pour s’assurer qu’un "pays très malfaisant" ne puisse pas se doter d’une arme nucléaire , l’une des raisons qu’il a invoquées pour justifier la guerre. M. Wrighta déclaré aux journalistes à Midland que M. Trump demandait aux Américains de "faire preuve de patience" car le monde ne peut se permettre que l’Iran dispose d’une arme nucléaire. M. Wright a ensuite déclaré à Fox News que 30 navires avaient transité par le détroit d’Ormuz samedi et dimanche, ajoutant que l’Iran "ne peut exporter aucun pétrole pour le moment". Lorsqu’on lui a demandé si le trafic dans le détroit entre l’Iran et Oman pourrait retrouver son niveau d’avant-guerre, soit 20 millions de barils par jour, M. Wright a répondu qu’il ne connaissait pas l’avenir, "mais je peux vous dire que nous allons sans cesse améliorer notre capacité à escorter le trafic, et que la puissance de l’Iran va continuer à s’amenuiser".

Interrogé par Fox pour savoir si Donald Trump disposait d’une marge de manœuvre suffisante pour attendre que l’Iran cède à mesure que les sanctions économiques et l’embargo sur le pétrole iranien transitant par le détroit d’Ormuz se durcissaient, M. Wright a répondu: "Je pense que oui. Le président joue la carte du long terme."

Guerre en Iran

Valeurs associées

EXXONMOBIL HLDG
161,510 USD NYSE +0,88%
Gaz naturel
2,69 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,97 USD Ice Europ -0,14%
Pétrole WTI
85,07 USD Ice Europ +0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1204 +26,74%
HAFFNER ENERGY
0,71 -1,53%
CAC 40
8 544 -0,41%
ATON
0,0164 -3,53%
Pétrole Brent
91,06 -0,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank