Les États-Unis vont annoncer des mesures pour aider les raffineries à produire davantage de carburant, selon le secrétaire à l'Énergie, M. Wright

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires de M. Wright et des informations contextuelles tout au long du texte)

* Wright indique que l’administration annoncera des mesures dans les jours à venir, après avoir rencontré les raffineurs lundi

* Le prix moyen de l'essence ordinaire aux États-Unis dépasse les 4,06 dollars le gallon, selon l'AAA

* Wright indique que les raffineries américaines tournent à des niveaux records

* Les sanctions économiques et l’embargo sur le détroit donnent à Trump la marge de manœuvre nécessaire pour mener une "stratégie à long terme" en Iran, explique Wright

par Sheila Dang

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré lundi que Washington allait annoncer d'ici quelques jours des mesures visant à aider les raffineurs à augmenter leur production de carburant, alors que le président Donald Trump cherche à freiner la hausse tenace des prixde l'essence , qui ont grimpé en flèche pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran . Les raffineries américaines tournent déjà àplein régime, les prixélevés des carburants ayant amélioré leurs marges. "Les raffineries américaines fonctionnent à des niveaux records, mais nous avons des raffineries au Moyen-Orient qui tournent au ralenti", a déclaré M. Wright aux journalistes sur le site d’une plate-forme pétrolière exploitée par ExxonMobil

XOM.N .

Il a rencontré lundi des représentants des raffineries "pour discuter de ce que le gouvernement peut faire pour les aider à augmenter encore davantage leur capacité de traitement", a déclaré M. Wright à Midland, au Texas, dans le bassin du Permien, le cœur de l’industrie pétrolière américaine. L’augmentation dela production des raffineries aux États-Unis et ailleurs est la clé pour faire baisser les prix de l’essence, a-t-il ajouté.

La persistance de prix à la pompe élevés , supérieurs à 4,00 dollars le gallon, constitue un risque pourle Parti républicain de Trump,qui mènera campagne pour conserver ses majorités fragiles au sein des deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandatde novembre . Le prix moyen de l’essence ordinaire aux États-Unis s’élève à plus de 4,06 dollars le gallon, selon l’association d’automobilistes AAA, soit une hausse de plus d’un dollar par gallon par rapport à l’année dernière,ou près de 30 % de plus.

"UNE STRATÉGIE À LONG TERME" AVEC L’IRAN Vendredi, lors d’un rassemblement politique à New York, Trump a déclaré que payer "un tout petit peu plus cher son essence" en valait la peine pour s’assurer qu’un "pays très malfaisant" ne puisse pas se doter d’une arme nucléaire , l’une des raisons qu’il a invoquées pour justifier la guerre. M. Wrighta déclaré aux journalistes à Midland que M. Trump demandait aux Américains de "faire preuve de patience" car le monde ne peut se permettre que l’Iran dispose d’une arme nucléaire. M. Wright a ensuite déclaré à Fox News que 30 navires avaient transité par le détroit d’Ormuz samedi et dimanche, ajoutant que l’Iran "ne peut exporter aucun pétrole pour le moment". Lorsqu’on lui a demandé si le trafic dans le détroit entre l’Iran et Oman pourrait retrouver son niveau d’avant-guerre, soit 20 millions de barils par jour, M. Wright a répondu qu’il ne connaissait pas l’avenir, "mais je peux vous dire que nous allons sans cesse améliorer notre capacité à escorter le trafic, et que la puissance de l’Iran va continuer à s’amenuiser".

Interrogé par Fox pour savoir si Donald Trump disposait d’une marge de manœuvre suffisante pour attendre que l’Iran cède à mesure que les sanctions économiques et l’embargo sur le pétrole iranien transitant par le détroit d’Ormuz se durcissaient, M. Wright a répondu: "Je pense que oui. Le président joue la carte du long terme."