Les États-Unis sont ouverts à une prolongation de la trêve commerciale avec la Chine, voire à un accord plus ambitieux, a déclaré Scott Bessent après sa rencontre avec He Lifeng

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* Selon Scott Bessent, les États-Unis envisageront un accord commercial plus ambitieux avec la Chine

* La rencontre américano-chinoise a été fructueuse, selon une source

* Des responsables américains et chinois se sont rencontrés la veille de la réception de Xi par Trump à la Maison Blanche

* L'expiration de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine approche à grands pas, le 10 novembre, et sa prolongation reste incertaine

* Les États-Unis vantent leur « ligne d'assistance » dédiée à la sécurité de l'IA, mais Trump s'engage à ne pas freiner son développement

(Ajout d’un commentaire sur la réunion et d’une déclaration du Trésor)

par Andrea Shalal

Les États-Unis sont ouverts à une prolongation de la trêve commerciale sino-américaine qui expire le 10 novembre ou à l’étude d’un accord commercial plus ambitieux, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent à l’issue de sa deuxième rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, en vue de préparer un sommet entre les dirigeants des deux pays.

Scott Bessent a indiqué que Pékin avait soulevé la question d'un accord commercial américano-chinois potentiellement plus vaste lors des discussions de dimanche, mais n'a donné aucun détail sur sa portée éventuelle. Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping devraient poursuivre les discussions à la Maison Blanche jeudi.

« Dimanche, les Chinois ont évoqué l'idée d’un accord plus ambitieux, et étant donné que cette année pourrait être historique, les deux dirigeants pouvant se rencontrer jusqu’à quatre fois – cette rencontre étant la deuxième, d'autres étant prévues à Shenzhen et ensuite à Miami –, nous sommes ouverts à l’idée de simplement prolonger l’accord de Busan ou d’étudier la possibilité d’un accord plus ambitieux », a déclaré Scott Bessent aux journalistes. « Les deux options nous conviennent, et nous ferons ce qui est le mieux pour le peuple américain. »

Dans un message publié sur X, Scott Bessent a qualifié les discussions de « substantielles » et a indiqué que le Trésor s’attachait à obtenir « des engagements concrets qui protègent les travailleurs, les agriculteurs et les entreprises américains tout en faisant progresser les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis ».

« Les deux parties restent activement engagées, et les pourparlers progressent sur toute une série de questions importantes », a déclaré une source proche des réunions, les qualifiant de productives et constructives.

Scott Bessent avait précédemment indiqué qu’il rencontrait He Lifeng au siège de la Banque mondiale à Washington afin de régler certaines « questions en suspens » avant le sommet Trump-Xi, ajoutant que l’administration Trump souhaitait une stabilité stratégique fondée sur « la réciprocité et l’équité ».

Ses commentaires ultérieurs ont constitué le signal le plus fort à ce jour indiquant qu’une prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière à Busan, en Corée du Sud, figurait à l’ordre du jour du sommet Trump-Xi.

Scott Bessent, He Lifeng et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, se sont réunis dimanche à New York afin de préparer d’éventuels accords sur le commerce et l’intelligence artificielle à soumettre à l’examen des deux dirigeants. Scott Bessent a qualifié ces discussions de fructueuses, indiquant que les deux parties avaient convenu de mettre en place une « ligne directe » pour se signaler mutuellement les incidents liés à la sécurité de l’IA.

La réaction de la Chine à ce projet de ligne directe dédiée à l’IA n’était pas claire, l’agence de presse officielle Xinhua se contentant de reconnaître que les deux parties avaient discuté de l’IA.

Les analystes spécialisés dans les relations américano-chinoises estiment que les attentes en matière de coopération sur l’IA sont faibles en raison d’un manque de confiance mutuelle vis-à-vis de cette technologie et du fait qu’aucune des deux parties n’a manifesté un intérêt sérieux pour ralentir son développement. En réalité, Donald Trump a déclaré le contraire, affirmant qu’il ne « freinerait » pas la croissance de l’IA et qu’il maintiendrait l’avance des États-Unis sur la Chine dans ce qu’il appelle désormais la « super-intelligence ».

La rencontre de dimanche entre Scott Bessent, Jamieson Greer et He Lifeng n’a pas permis de trancher le sort de la trêve commerciale entre Washington et Pékin, en vigueur depuis près d’un an et qui expire le 10 novembre. Cette trêve a considérablement réduit les taux de droits de douane bilatéraux, qui avaient grimpé à des niveaux à trois chiffres après une série de représailles réciproques suite aux hausses tarifaires décidées par Trump l’année dernière. La Chine avait également accepté de rétablir les flux d’aimants en terres rares et d’autres minéraux critiques qu’elle avait sévèrement restreints.

Jamieson Greer a déclaré lundi à Bloomberg TV que les discussions sur la prolongation de la trêve commerciale se poursuivraient, car il restait encore du temps.

« Mais je m’attends à ce que nous continuions à discuter et je pense que les deux parties le souhaitent », a-t-il déclaré à propos d’une prolongation de la trêve commerciale.

Jamieson Greer a ajouté que les États-Unis devaient maintenir la pression sur la Chine pour garantir le respect de ses engagements concernant les minéraux critiques. La semaine dernière, des responsables américains ont déclaré aux journalistes que les livraisons de terres rares par la Chine « n’étaient pas à la hauteur ».

Dimanche, les deux parties ont abordé d’autres sujets qui avaient déjà été discutés par Trump et Xi lors d’une réunion en mai à Pékin, notamment la réduction des droits de douane réciproques sur certains biens non stratégiques et les achats chinois d’avions Boeing et de produits agricoles.

Jamieson Greer avait indiqué que les deux parties avaient convenu de « mettre en œuvre » un processus convenu en mai, dans le cadre duquel chaque partie ⁠devrait identifier des réductions tarifaires potentielles sur les biens non stratégiques, appelé le « Board of Trade ». Il a précisé que cela pourrait concerner des exportations chinoises telles que « les biens de consommation et les produits de faible technologie », tandis que les exportations américaines pouvant bénéficier de ce traitement pourraient inclure l’énergie, les produits agricoles et les dispositifs médicaux.