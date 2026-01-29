Les États-Unis sont confrontés à des risques croissants de pannes d'électricité en raison de l'augmentation de la demande hivernale et de l'évolution du mix énergétique

par Laila Kearney et Tim McLaughlin

Le risque de coupures de courant aux États-Unis s'aggrave en raison de l'évolution des sources d'approvisionnement en électricité et de l'augmentation rapide de la demande pendant les mois d'hiver, a déclaré jeudi la North American Electric Reliability Corporation (NERC).

Avant la fin de la décennie, les régions du Mid-Atlantic, du Midwest, du Nord-Est et du Texas pourraient être exposées à un risque élevé de pénurie d'électricité, a indiqué le régulateur dans son évaluation à long terme, selon la NERC.

Une tempête hivernale survenue cette semaine a privé d'électricité plus d'un million de foyers et d'entreprises américains à un moment donné, les systèmes électriques ayant dû faire face à des vents violents et à des gelées prolongées.

Les mois les plus froids de l'année devraient constituer un défi de plus en plus important pour le réseau électrique, a indiqué le NERC dans son évaluation à long terme. Cela s'explique en partie par le développement rapide de l'énergie solaire, qui fonctionne mieux pendant les mois d'été ensoleillés, et par l'électrification des systèmes de chauffage. Le rapport prévoit que la demande d'électricité aux États-Unis et au Canada au cours de la prochaine décennie dépassera les pics de demande des 20 dernières années, a déclaré la NERC, qui est un régulateur indépendant du réseau électrique américain et canadien. La demande de pointe hivernale devrait augmenter de 245 gigawatts au cours de la prochaine décennie. Un gigawatt est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers.

Alors que la demande d'électricité aux États-Unis culmine principalement en été, la croissance de la demande de pointe hivernale dépasse celle de la demande estivale, car de plus en plus de systèmes de chauffage s'électrifient. L'augmentation globale de la demande prévue est en grande partie due aux centres de données.

Selon l'évaluation, les marges de réserve d'électricité devraient se réduire dans de nombreuses régions, car la demande croissante dépasse les nouvelles sources d'approvisionnement.

L'évaluation du NERC, qui est en cours d'évolution, utilise des données et d'autres informations datant de la mi-2025.

Dans l'interconnexion PJM, qui est le plus grand réseau régional d'Amérique du Nord, la marge de réserve devrait tomber à environ 14 % en 2030, contre près de 30 % cette année, d'après les données de l'année dernière. Dans le réseau du Midwest américain, MISO, les réserves devraient passer de 11 % à 4 % au cours de la même période.