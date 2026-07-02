Les États-Unis seraient en pourparlers avec des entreprises spécialisées dans l'IA en vue de l'adoption de normes volontaires pour les modèles, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source citée dans la déclaration de Google, ajout de détails dans le cinquième point)

Le gouvernement américain est en pourparlers avancés avec des entreprises spécialisées dans l’IA afin d’élaborer des normes volontaires pour la mise sur le marché de nouveaux modèles, une annonce pouvant intervenir dès la semaine prochaine, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources.

* Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les risques, dans un contexte où l’on craint que l’IA de pointe ne soit détournée par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

* Selon l'article du FT, ces normes établiraient des critères de référence pour les modèles avancés ainsi que des calendriers, tout en précisant qui peut y avoir accès aux États-Unis et à l'étranger .

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Maison Blanche, Anthropic et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* En juin, le président américain Donald Trump a publié un décret enjoignant aux agences de collaborer avec les principaux développeurs d’IA pour tester les modèles avancés avant leur mise sur le marché, et d’élaborer des normes les concernant.

* Google GOOGL.O est en pourparlers avec le gouvernement en vue de la mise sur le marché de modèles de codage avancés dotés de capacités plus sophistiquées, a déclaré mercredi une source à Reuters, ajoutant que l’entreprise participait également à des discussions plus larges sur les normes du secteur. C’est le FT qui a été le premier à révéler ces détails.

* Mardi, le ministère américain du Commerce a levé les contrôles à l’exportation sur les modèles d'Anthropic, les plus avancés, Fable et Mythos, moins de trois semaines après avoir ordonné leur suspension pour des raisons de sécurité nationale.

* OpenAI a également été confrontée à des contraintes. La semaine dernière, elle a reporté le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant l’accès à un petit groupe de partenaires agréés. OpenAI et Anthropic se préparent toutes deux à entrer en bourse.