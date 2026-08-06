Les États-Unis s'apprêtent à importer la plus grande quantité de pétrole brut du Moyen-Orient depuis le début de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les importations américaines de pétrole brut du Moyen-Orient devraient dépasser les 600 000 barils par jour en août, selon les données de suivi des navires

* Au moins 11 pétroliers chargés de pétrole du Moyen-Orient font route vers les ports américains

* Plus de 20 superpétroliers naviguent à vide vers le golfe du Mexique pour charger du brut

par Arathy Somasekhar

Les importations américaines de brut du Moyen-Orient devraient atteindre environ 600 000 barils par jour en août, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre avec l'Iran, alors que la brève réouverture du détroit d'Ormuz et le réacheminement du pétrole saoudien via le canal de Suez ont poussé les barils vers les ports américains, selon des données de suivi des navires. Près d’une douzaine de navires chargés de brut du Moyen-Orient faisaient route vers les ports américains, les raffineurs et négociants américains s’étant empressés de s’accaparer les barils qui quittaient le détroit après qu’un protocole d’accord signé en juin entre les États-Unis et l’Iran eut permis à l’ e de libérer des navires de ce goulet d’étranglement maritime. Les importations sont également stimulées par les cargaisons en provenance du port saoudien de Yanbou, sur la mer Rouge, qui transitent par le canal de Suez vers les États-Unis. L’Arabie saoudite a réacheminé sa production de brut vers Yanbou via son oléoduc est-ouest afin de contourner les attaques iraniennes contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Cependant, les militants houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont lancé le mois dernier un blocus maritime contre l’Arabie saoudite, et le risque d’attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb, à l’extrémité sud de la mer Rouge, a contraint de nombreux pétroliers à mettre le cap vers le nord et à quitter le chenal de navigation via le canal de Suez.

Cela a entraîné une augmentation des exportations de la région vers les États-Unis, car le trajet vers les ports américains depuis le canal de Suez est plus court que la route vers l’Asie. Les navires empruntant la route nord peuvent toujours se rendre en Asie, mais le voyage prendrait près de quatre semaines de plus que d’habitude et entraînerait une hausse des coûts.

« Expédier le pétrole brut saoudien vers les États-Unis plutôt que vers l’Asie à bord de pétroliers pourrait être une option préférable compte tenu de la logistique de la flotte et de la durée de traversée plus courte », a déclaré Matt Smith, analyste chez Kpler. Le pétrolier Aqualoyalty, battant pavillon du Libéria et affrété par le raffineur américain PBF Energy PBF.N , a chargé du pétrole brut au port égyptien de Sidi Kerir et a déchargé jeudi à Paulsboro, dans le New Jersey. Ce pétrolier de type Aframax peut transporter environ 750 000 barils.

Le superpétrolier Front Gaula, battant pavillon des Îles Marshall, a chargé du pétrole saoudien au début du mois à Yanbu et faisait route vers les États-Unis après avoir franchi le canal de Suez. Étant donné qu’un très grand pétrolier (VLCC) ne peut traverser le canal qu’à charge partielle, le navire allège sa cargaison du côté de la mer Rouge en acheminant une partie du brut via l’oléoduc égyptien SUMED, puis recharge les barils du côté de la Méditerranée après avoir franchi le canal. Aucun baril de pétrole brut du Moyen-Orient n’est arrivé aux États-Unis le mois dernier, alors que les importations avaient atteint un pic d’environ 708 000 barils par jour en février de cette année. Selon les données hebdomadaires de l’Energy Information Administration, les États-Unis n’avaient pas reçu de pétrole brut d’Arabie saoudite pendant cinq semaines consécutives à la fin du mois de juillet, ni importé de pétrole d’Irak pendant six semaines d’affilée.

DES DIZAINES DE NAVIRES VIDE FONT COURS VERS LES ÉTATS-UNIS Dans le même temps, le réacheminement d’une partie du pétrole saoudien vers les États-Unis a resserré l’offre pour les raffineurs asiatiques, qui se sont alors tournés vers le pétrole américain.

Au moins deux douzaines de superpétroliers (VLCC) vides indiquaient les États-Unis comme destination pour charger du pétrole, selon une analyse de Reuters portant sur les données de suivi des navires et les contrats de transport. Un convoi d’une ampleur similaire avait mis le cap sur les États-Unis en avril, alors que les raffineurs et les négociants d’Asie et d’Europe se précipitaient pour trouver des sources d’approvisionnement alternatives après la fermeture du détroit d’Ormuz. La perturbation de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient a fait du brut américain la solution de remplacement incontournable pour les acheteurs mondiaux, attirant ainsi des superpétroliers vides vers les ports américains pour y charger du brut.

« Alors que le pétrole américain reste le baril marginal permettant de rééquilibrer les marchés d’exportation, cela attire les VLCC vers la côte du Golfe pour des chargements fin août et en septembre », a déclaré Rohit Rathod, analyste chez Vortexa, ajoutant que le nombre de navires vides se dirigeant vers les États-Unis pourrait atteindre 40.