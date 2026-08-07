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Eutelsat-Les perspectives 2026/27 peinent à convaincre, le titre chute
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 11:58
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Le logo de l'opérateur de satellites européen Eutelsat

Le logo de l'opérateur de satellites européen Eutelsat

par Rihab Latrache

Eutelsat anticipe une légère progression ‌de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle stable cette année, a déclaré le groupe français de ​satellites vendredi, la croissance de son segment d'activités en orbite basse (LEO) devant contrebalancer le recul de ses activités géostationnaires (GEO).

Ces perspectives n'ont cependant pas convaincu les investisseurs, entraînant une baisse du titre à l'ouverture ​des marchés.

À la Bourse de Paris, vers 08h40 GMT, l'action chutait de 8,1% à 1,96 euro, contre une progression de 0,21% ​pour l'indice SBF 120 au même moment.

Dans son sillage, ⁠le titre SES, son concurrent basé au Luxembourg, abandonnait 3,1%.

"Nous prévoyons une croissance forte ‌et soutenue de notre activité LEO qui compensera le déclin structurel du segment GEO, garantissant ainsi la légère hausse du chiffre d’affaires et la stabilité de la ​rentabilité", a déclaré Jean-François Fallacher, directeur ‌général, cité dans un communiqué.

Les analystes de JP Morgan ont cependant ⁠qualifié dans une note ces perspectives de "légères" et Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein, de "faibles malgré un quatrième trimestre solide".

Pour l'exercice 2025-26, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles s'établit à 1,197 milliard d’euros, alors ⁠que les analystes tablaient ‌sur 1,17 milliard dans un consensus compilé par Eutelsat. La part des activités ⁠LEO s'élève à 297 millions d'euros, en hausse de 59% sur un an.

"Le chiffre d'affaires de ‌OneWeb a progressé de 70%. Il représente désormais un quart du chiffre d'affaires du ⁠groupe, ce qui témoigne de l'essor commercial croissant de notre constellation OneWeb ⁠en orbite terrestre basse", ‌s'est félicité Jean-François Fallacher dans une conférence de presse.

L'Ebitda ajusté annuel a ressort pour sa part à ​632,4 millions d'euros, également au-dessus du consensus (628 millions).

Eutelsat ‌avait confirmé en mai anticiper un chiffre d'affaires stable sur un an, une marge d’Ebitda ajustée "légèrement inférieure" et une hausse ​de 50% du chiffre d'affaires de l'activité LEO.

"EXTRÊME PRUDENCE" SUR LES INVESTISSEMENTS

Les analystes de JP Morgan ont souligné que les dépenses d’investissement brutes annuelles sont bien en-deçà des prévisions, en raison ⁠de changements dans l'échelonnement des étapes clés.

Jean-François Fallacher a expliqué que le groupe avait fait preuve d'une "extrême prudence" en limitant les dépenses d'investissement au plus strict nécessaire d'un point de vue stratégique.

Le dirigeant a également évoqué une renégociation en cours avec certains des principaux fournisseurs d'Eutelsat concernant les conditions de paiement, tout en rappelant qu'une partie des investissements sera reportée à l’année fiscale 2026/27.

(Rédigé par Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 12:07

    Hello que des pertes depuis plusieurs années aucun redressement heureusement que l'etat & la avec 30 %
    le DG dois rendre des comptes au investisseurs solides ! le DG il finance de plusieurs années en AK
    le DG n'est pas crédible ...il faut demander a le remplacer voir une Démission !
    de plus pas de communication !

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