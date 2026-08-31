Les États-Unis s'apprêtent à annoncer une baisse significative des exigences en matière d'économie de carburant des véhicules

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(Ajoute des précisions et des éléments de contexte aux paragraphes 4 à 9)

par David Shepardson

L'administration Trump s'apprête à annoncer une baisse significative des normes de consommation de carburant des véhicules, renversant ainsi la tendance engagée par l'administration précédente qui visait à contraindre les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus économes en carburant, a déclaré lundi le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

Sous la présidence du républicain Donald Trump, le gouvernement fédéral n’a pas encore précisé les détails de la norme définitive, mais les constructeurs automobiles s’attendent à ce qu’elle soit similaire à la proposition présentée en décembre par l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA). Celle-ci proposait une moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,5 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) sous l’ancien président démocrate Joe Biden.

« Nous sommes sur le point d'annoncer une norme de consommation de carburant dictée par le bon sens, car nous voulons que Détroit construise des voitures que les Américains ont envie d'acheter — et non des voitures que les démocrates veulent que Washington construise », a déclaré Duffy lors d'une intervention dans le Michigan.

Biden s’est attaché à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de combustibles fossiles aux États-Unis, à accélérer la transition vers les énergies propres et à faire des États-Unis un leader mondial dans le domaine des technologies et de la fabrication liées aux énergies propres.

En décembre, la NHTSA a proposé de revoir rétroactivement à la baisse la norme de consommation de carburant pour 2022 , puis de l’augmenter de 0,25 % à 0,5 % par an jusqu’en 2031.Biden a augmenté les exigences en matière d’efficacité énergétique des voitures de 8 % par an pour les années-modèles 2024 et 2025, de 10 % pour 2026 et de 2 % par an de 2027 à 2031.

Les constructeurs automobiles obtiennent des crédits de conformité pour l’avenir lorsqu’ils atteignent un rendement supérieur à celui exigé au cours des années-modèles précédentes; ainsi, la modification rétroactive apportée par l’administration Trump pour 2022 permettra aux entreprises de respecter plus facilement les futures normes de consommation de carburant.

Les règles de Biden visaient à inciter les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques afin de répondre aux normes de rendement énergétique de plus en plus strictes.

La NHTSA estimait que sa proposition permettrait de réduire le coût de chaque véhicule neuf de 930 dollars. En revanche, elle entraînerait une augmentation de la consommation de carburant d’environ 100 milliards de gallons d’ici 2050, des dépenses en carburant de 185 milliards de dollars (XX milliards d'euros) et des émissions de dioxyde de carbone d’environ 5 %.

Le Congrès a décidé en 2025 de ne plus percevoir d’amendes en cas de non-respect des normes de consommation des véhicules, ce qui a permis aux constructeurs automobiles d’économiser des centaines de millions de dollars (XX millions d'euros), et a mis fin aux avantages fiscaux de 7 500 dollars accordés aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques. Il a également révoqué le pouvoir de la Californie d’interdire les véhicules à essence d’ici 2035, une décision que l’État conteste.