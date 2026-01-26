Les États-Unis restructurent la FAA et regroupent la surveillance de la sécurité en un seul bureau

L'administration Trump a déclaré lundi qu'elle restructurait la structure organisationnelle del'Administration fédérale de l'aviation et qu'elle créerait un nouveau bureau de surveillance de la sécurité pour consolider les fonctions de cinq unités différentes.

Cette décision intervient un jour avant que le National Transportation Safety Board ne critique mardi l'inaction de la FAA face aux incidents évités de justesse, lors d'une audience visant à déterminer la cause probable de la collision entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne d'American Airlines, qui a fait 67 morts en janvier 2025. La FAA a déclaré que la révision n'entraînerait pas de réduction des effectifs.