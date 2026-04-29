Les États-Unis repoussent au 30 mai la date limite des négociations concernant les actifs de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans le titre, le chapeau et tout au long de l'article sur ce que cette autorisation permet) par Timothy Gardner

Le département du Trésor américain a prolongé mercredi d'environ un mois le délai accordé aux entreprises du secteur de l'énergie pour conclure des accords visant à racheter les actifs étrangers de Lukoil

LKOH.MM , le deuxième plus grand producteur de pétrole russe, selon un message publié sur son site web.

La date limite a été repoussée du 1er mai au 30 mai.

En février, l'administration Trump avait ralenti la vente des actifs internationaux de Lukoil, évalués à environ 22 milliards de dollars,dans le cadre des efforts visant à faire pression sur la Russie dans les négociations de paix en Ukraine .

Les États-Unis ont désormais prolongé la date limite à environ cinq reprises depuis l'imposition, en octobre, de sanctions à l'encontre de Lukoil etde la société publique Rosneft ROSN.MM en raison du rôle que jouent leurs revenus dansle financement de la guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de quatre ans.

Ces sanctions ont contraint Lukoil à vendre son portefeuille international, qui comprend des champs pétroliers, des raffineries et des stations-service de l'Irak à la Finlande. Le processus a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires, allant du géant pétrolier américain ExxonMobil

XOM.N à l'ancien propriétaire de Pornhub.

Tout accord doit garantir que Lukoil ne reçoive aucun paiement initial , l'intégralité des recettes étant placée sur un compte gelé sous juridiction américaine . Les transactions doivent également être approuvées en dernier ressort par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor .