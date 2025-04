Les États-Unis recherchent des idées pour les intercepteurs de missiles du Dôme d'or dans l'espace

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Pentagone demande des informations sur les intercepteurs spatiaux pour la défense antimissile

*

L'engagement de l'industrie pour discuter des intercepteurs basés dans l'espace commence le 30 avril

*

La Russie condamne le bouclier antimissile américain, qu'elle considère comme une menace pour l'équilibre nucléaire

(Ajout de détails, d'éléments de contexte et de commentaires d'experts aux paragraphes 3 à 11) par Mike Stone

Les États-Unis demandent aux entreprises de défense de leur fournir des informations sur les intercepteurs spatiaux destinés à éliminer les menaces de missiles entrants, alors que le Pentagone étudie le projet de bouclier antimissile Golden Dome du président Donald Trump ().

L'idée d'attacher des lance-roquettes, ou lasers, à des satellites afin qu'ils puissent abattre des missiles balistiques intercontinentaux ennemis au moment de leur décollage n'est pas nouvelle - elle faisait partie de l'initiative "Guerre des étoiles" conçue sous la présidence de Ronald Reagan. Mais elle représente un saut technologique énorme et coûteux par rapport aux capacités actuelles.

L'avis, publié vendredi, est la première alerte lancée à l'industrie pour l'informer que la Missile Defense Agency et l'U.S. Space Force organisent une série de réunions pour discuter des intercepteurs basés dans l'espace.

Dans cet avis, elles demandent aux entreprises de fournir des informations spécifiques sur des "intercepteurs spatiaux" réels ou conceptuels qui neutraliseraient les ICBM pendant la "phase d'accélération", c'est-à-dire la montée lente et prévisible dans l'atmosphère terrestre. Les défenses actuelles ciblent les missiles ennemis pendant qu'ils voyagent dans l'espace.

Le Pentagone a déclaré qu'il s'intéressait également à des concepts capables d'intercepter des missiles après la phase de propulsion, à mi-course ou à mi-course, qui montrent une voie vers l'interception en phase de propulsion, y compris des effecteurs cinétiques et non cinétiques, des capteurs/chercheurs et des solutions de contrôle des tirs

"Cette notification semble confirmer qu'il est très probable que les capteurs spatiaux et les intercepteurs basés dans l'espace constitueront un élément clé des futurs plans architecturaux du Dôme d'or, qui seront probablement dévoilés dans les semaines à venir", a déclaré Tom Karako, expert en armement et en sécurité au Centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies).

Le MDA a établi plusieurs calendriers de livraison pour le Golden Dome, les premières capacités étant attendues pour le 31 décembre 2026, et les capacités supplémentaires étant échelonnées jusqu'en 2030 et au-delà.

L'engagement industriel se déroulera en Alabama sur plusieurs jours, du 30 avril au 2 mai. Il intervient dans un contexte d'inquiétude croissante face aux menaces que représentent les missiles avancés de la Russie et de la Chine, ainsi que des puissances régionales telles que la Corée du Nord et l'Iran. Les armes hypersoniques, qui peuvent manœuvrer à des vitesses supérieures à Mach 5, posent des problèmes particuliers aux systèmes d'interception terrestres et maritimes existants, qui ciblent les missiles ennemis pendant la partie de leur trajectoire de vol où leur manœuvrabilité est la plus grande et où ils peuvent le plus efficacement échapper aux défenses antimissiles.

Les représentants de l'industrie des grands entrepreneurs de la défense, notamment Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman

NOC.N et RTX Corp RTX.N , anciennement Raytheon, ainsi que de nouveaux entrepreneurs tels que SpaceX d'Elon Musk, la société de logiciels Palantir PLTR.O et le fabricant de drones Anduril, devraient soumettre des propositions décrivant des approches technologiques et des stratégies de déploiement pour les systèmes d'interception, les capteurs ou les systèmes de contrôle basés dans l'espace.

La Russie a condamné un décret pris en janvier par M. Trump pour construire un nouveau bouclier de défense antimissile, accusant les États-Unis d'essayer de rompre l'équilibre nucléaire mondial et d'ouvrir la voie à une confrontation militaire dans l'espace.