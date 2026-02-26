Les États-Unis ralentissent la vente d'actifs de Lukoil pour faire pression sur la Russie dans les pourparlers de paix en Ukraine

Les négociations sur les actifs de Lukoil s'inscrivent dans un débat plus large sur l'Ukraine

Le Trésor reporte la date limite du 28 février au 1er avril pour les négociations avec Lukoil

Les États-Unis ont ralenti la vente des actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil afin de faire pression sur la Russie dans le cadre des pourparlers de paix en Ukraine , selon quatre sources au fait des discussions.

Jeudi, l'Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a décidé de repousser la date limite du 28 février au 1er avril pour la conclusion des transactions, selon un document de l'OFAC examiné par Reuters.

Les représentants des gouvernements américain, russe et ukrainien n'ont pas fait de percée lors des discussions qui se sont tenues à Genève, à Abu Dhabi et à Miami ces dernières semaines en vue de négocier un accord de paix en Ukraine. Ces discussions ont notamment porté sur les sanctions américaines à l'encontre du premier producteur de pétrole russe, la société publique Rosneft, ainsi que du deuxième producteur, Lukoil, selon trois sources qui ont été informées de ces réunions.

Le prochain cycle de négociations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine est prévu pour le mois de mars.

L'OFAC a déjà prolongé à trois reprises le délai accordé aux acheteurs potentiels pour négocier avec Lukoil des actifs évalués à 22 milliards de dollars depuis que Washington a imposé des sanctions aux deux compagnies pétrolières russes en octobre.

Un responsable américain a déclaré que le Trésor avait prolongé le délai pour "faciliter les négociations en cours avec Lukoil et parvenir à un accord qui soutienne les efforts du président (Donald) Trump pour priver la Russie des revenus dont elle a besoin pour soutenir sa machine de guerre et pour parvenir à la paix."

Tout accord exige que Lukoil ne reçoive aucune valeur initiale et que tous les produits de la vente soient placés sur un compte où les fonds sont gelés et soumis à la juridiction américaine, a déclaré le fonctionnaire.

Une vente pourrait encore être conclue indépendamment d'un accord de paix, selon une autre source au fait du dossier.

Les sanctions ont forcé la vente du portefeuille international de Lukoil, qui comprend des champs pétrolifères, des raffineries et des stations-service de l'Irak à la Finlande. La vente a suscité l'intérêt de plus d'une douzaine de soumissionnaires, allant de la major pétrolière américaine ExxonMobil XOM.N à l'ancien propriétaire de Pornhub .

L'OFAC s'est occupé de la vente des actifs de Lukoil, mais le processus a récemment été intensifié pour inclure des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, du Trésor et du Département d'État, le secrétaire au Trésor Scott Bessent étant plus directement impliqué, selon trois sources.

La Maison Blanche, le Département d'État et le Trésor n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant le lien entre la prolongation et les pourparlers de paix. Lukoil n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Au début du mois, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que ses services de renseignement lui avaient dit que l'envoyé russe Cyrille Dmitriev avait proposé à l'administration Trump un accord économique d'une valeur de 12 000 milliards de dollars. Cet accord comprend des actifs de Lukoil, ce qui pourrait compliquer davantage une vente, selon une personne au fait du dossier.

Plusieurs entreprises ont signé des accords avec Lukoil, notamment la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , l'entreprise saoudienne Midad Energy , et le milliardaire américain Todd Boehly, en collaboration avec la banque d'investissement Xtellus Partners et le fonds émirati Alliance Investment Partners.

Un partenariat entre Chevron CVX.N et Quantum Capital Group, basé au Texas, est également en pourparlers actifs pour le portefeuille, mais n'a pas encore convenu des conditions avec Lukoil.