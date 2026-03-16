Reprise graduelle des vols à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone, un mort à Abou Dhabi

Un Airbus A380 d'Emirates se prépare à atterrir à l'aéroport de Dubaï d'où s'élève une épaisse fumée noire d'un incendie, le 16 mars 2026 aux Emiras arabes unis ( AFP / - )

Les vols ont graduellement repris lundi à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone qui a suspendu le trafic pendant plusieurs heures, tandis qu'un Palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi par un tir de missile sur sa voiture.

Aors que l'Iran poursuit ses frappes contre les Emirats arabes unis et ses voisins du Golfe en représailles à l'offensive américano-israélienne lancée contre lui le 28 février, une attaque de drone a aussi provoqué un incendie dans l'importante installation pétrolière émiratie de Fujaïrah.

Le site se trouve sur la côte du golfe d'Oman, au-delà du détroit d'Ormuz, qui a été de facto fermé par l'Iran.

A Abou Dhabi, les autorités "sont intervenues à la suite d"un incident survenu dans la zone d'Al Bahia impliquant une frappe de missile sur un véhicule civil, qui a entraîné la mort d'un ressortissant palestinien". Aucun détail n'a été donné sur son identité.

- Passagers évacués -

A Dubaï, l'Autorité de l'aviation civile a annoncé "la reprise graduelle de certains vols depuis et à destination de l'aéroport international", d'après le bureau de presse de l'émirat.

Selon la même source, un "incident relatif à un drone" avait provoqué plus tôt l'incendie d'un réservoir de carburant de l'aéroport, sans faire de blessés. Le feu a été maîtrisé.

L'activité de la plate-forme, l'une des plus fréquentées au monde avant la guerre, est fortement perturbée depuis le début du conflit.

Deux témoins ont déclaré à l'AFP avoir vu un épais panache de fumée noire s'élever des abords de l'aéroport, vers 10H00 locales, plusieurs heures après l'incident.

Un autre a raconté que les passagers avaient été évacués vers un étage inférieur pendant plusieurs heures. "Ces dernières semaines ont été difficiles, avec des explosions que l'on entend régulièrement, mais les attaques iraniennes m'ont poursuivi jusque dans mes dernières heures avant de pouvoir rentrer chez moi", a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne Emirates a indiqué qu'elle assurerait un "service limité", avec certains vols annulés.

La semaine dernière, quatre personnes avaient été blessées après la chute d'un drone près de l'aéroport.

- 1.800 missiles et drones -

L'Iran a tiré plus de 1.800 missiles et drones sur les Emirats arabes unis, selon le ministère émirati de la Défense, bouleversant la vie dans ce grand centre financier, et hub névralgique du trafic aérien mondial.

La fumée d'un incendie à l'aéroport de Dubaï, le 16 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / Fadel SENNA )

Téhéran cible chez ses voisins du Golfe des bases militaires et des intérêts économiques américains, mais aussi des infrastructures civiles.

En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté un total de 61 drones depuis minuit dans l'est du pays.

Dimanche, une base italo-américaine a aussi été visée par une attaque de drone au Koweït, d'après l'armée italienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a justifié ces attaques par "les nombreuses preuves" qui montrent, selon lui, que les bases américaines dans les pays du Golfe sont utilisées pour cibler son pays.

Signe d'un scepticisme grandissant quant à une issue rapide du conflit, les deux Grands Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn les 10-12 avril et en Arabie saoudite les 17-19 avril ont été annulés.