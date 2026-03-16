Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC :

* META META.O - La maison-mère de Facebook et Instagram prévoit de procéder à une vague de licenciements qui pourrait affecter au moins 20% des employés de l'entreprise, ont dit à Reuters trois sources au fait de la question.

Le groupe cherche à compenser le coût des dépenses engagées dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et à se préparer à l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront à l'entreprise les employés assistés par cette technologie.

L'action prend 2,57% dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DES PUCES - NVIDIA NVDA.O donne ce lundi le coup d'envoi de sa conférence annuelle des développeurs, qui est devenue l'événement de prédilection du directeur général Jensen Huang pour présenter les avancées du groupe américain en matière d'IA. Le géant américain des puces devrait notamment dévoiler une série de partenariats visant à lui permettre de conserver sa position de leader face à une concurrence de plus en plus nombreuse.

Le département américain du Commerce a par ailleurs retiré vendredi un projet de règlement sur les exportations de puces destinées à l'IA, ce qui marque le dernier revirement de l'administration Trump dans ses efforts pour garantir la suprématie américaine dans le secteur.

L'industrie des semi-conducteurs examine également les résultats de la société taïwanaise Foxconn 2317.TW , principal fabricant de serveurs de Nvidia et principal assembleur d'iPhone pour APPLE AAPL.O , qui a annoncé lundi une baisse de 2% de son bénéfice au quatrième trimestre sur un an, en-deçà des attentes.

* CITIBANK C.N - Citibank déclare que la plupart de ses agences et de ses bureaux aux Emirats Arabes Unis resteront fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de la détérioration des conditions de sécurité provoquées par le conflit dans le Moyen Orient. La banque américaine avait dans un premier temps prévu de rouvrir ce lundi.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général Elon Musk a déclaré samedi que le projet Terafab du constructeur automobile, destiné à la fabrication de puces d'IA, serait lancé dans sept jours.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé vendredi avoir versé l'année dernière une rémunération de 22 millions de dollars à son directeur général, Greg Abel, alors qu'il s'apprêtait à succéder à Warren Buffett à ce poste, et avoir récemment dépensé plus de 200 millions de dollars dans le rachat de ses propres actions après une pause de près de deux ans.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O est sortie grande gagnante de la cérémonie des Oscars dimanche, même si le contexte est quelque peu assombri par l'opération de vente de la société à PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , une transaction qui redéfinit le paysage des studios hollywoodiens.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Le fabricant américain de puces mémoire a annoncé lundi son intention de construire une deuxième usine de fabrication à Taïwan, sur le site de Tongluo qu'il a récemment racheté à Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp

6770.TW . L'action prend 3,8% en avant-Bourse.

* CAESARS ENTERTAINMENT CZR.O - Fertitta Entertainment serait en train de négocier le rachat de la société américaine spécialisée dans l'hôtellerie et les casinos pour 32 dollars par action, ce qui correspond à une valorisation de 6,5 milliards de dollars, a rapporté samedi CNBC, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia)