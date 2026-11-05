Turquie : un tireur tue huit personnes dans une zone rurale de l'ouest

Photo diffusée le 5 novembre 2026 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montrant un véhicule de la gendarmerie turque stationné près d'une voiture après une inspection médico-légale sur les lieux d'une fusillade à Afyonkarasihar ( DHA (Demiroren News Agency) / Handout )

Une chasse à l'homme est en cours dans le centre-ouest de la Turquie où huit personnes ont été tuées jeudi par un tireur dans trois villages distincts, selon des responsables locaux.

Des images de vidéosurveillance, de piètre qualité et diffusées par les médias turcs, montrent le suspect, en veste noire et pantalon blanc, portant des lunettes, en train de tenir un fusil près d'un monospace rouge délavé.

"Huit de nos citoyens ont perdu la vie et un autre a été grièvement blessé dans une attaque armée dans notre province", ont affirmé les services du gouverneur d'Afyonkarahisar.

L'incident s'est produit en début de soirée dans une zone rurale près d'Afyonkarahisar, une ville située à mi-chemin entre la capitale, Ankara, et la ville côtière d'Izmir.

Deux femmes blessées par balle ont été découvertes sur une route dans le village de Yukaritandir. Malgré leur transfert d'urgence à l'hôpital, elles ont succombé à leurs blessures, a relevé l'agence de presse publique Anadolu.

Trois autres corps ont été retrouvés dans le village de Kiyir, situé à une demi-heure de route vers le nord-est, et trois de plus à Ayazini, une localité à une demi-heure de route supplémentaire vers l'est, a poursuivi Anadolu.

Une autre personne, découverte dans un état critique, lutte pour sa survie à l'hôpital, a ajouté cette agence, sans préciser le lieu où elle avait été blessée.

Fuite à pied

La police a par la suite retrouvé le véhicule rouge embourbé à la périphérie de la ville universitaire d'Eskisehir, située à une centaine de kilomètres plus au nord.

Le suspect, quant à lui, a pris la fuite à pied, a raconté la chaîne de télévision privée NTV.

Selon l'agence de presse DHA, les enquêteurs cherchent à déterminer s'il existe un lien avec une fusillade survenue plus tôt dans le centre d'Afyonkarahisar, au cours de laquelle une femme, qui était dans une voiture, a été grièvement blessée par balle par un tireur.

La Turquie avait déjà été le théâtre d'une fusillade en septembre, lorsqu'un tireur a fait au moins huit blessés devant un établissement scolaire de l'ouest du pays. L'auteur présumé des tirs a été interpellé.

La Turquie a été bouleversée cette année par une tuerie dans un collège commise par un adolescent de 14 ans à Kharamanmaras (sud), qui a causé la mort d'un enseignant et de neuf enfants de 10 et 11 ans.

L'auteur, fils d'un policier en retraite, a été tué sur place. La tuerie, la pire jamais perpétrée en Turquie en milieu scolaire, a conduit au limogeage du vice-ministre de l'Education.

Un autre incident a eu lieu dans la province de Sanliurfa, dans le sud-est du pays, où un ancien élève a ouvert le feu dans son ancien lycée, blessant 16 personnes, avant de se donner la mort face aux policiers.

Ces attaques ont suscité l'indignation de la population.

Le président Recep Tayyip Erdogan, outre le limogeage de son vice-ministre de l'Éducation, a annoncé en avril que le gouvernement introduirait de nouvelles mesures, notamment des restrictions sur la possession d'armes à feu.

Selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.