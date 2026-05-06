Les États-Unis prolongent la licence de BP lui permettant de collaborer avec des partenaires iraniens et russes dans le gisement de gaz azéri, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont prolongé une licence accordée à BP BP.L lui permettant de recourir à une solution de contournement pour gérer les paiements impliquant des partenaires iraniens et russes soumis à des sanctions dans le cadre d'un grand projet gazier en Azerbaïdjan, a rapporté mercredi Bloomberg News.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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