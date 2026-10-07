Les États-Unis prévoient un ouragan dans le golfe du Mexique en fin de semaine

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par Sumit Saha et Erwin Seba

Les services météorologiques américains ont annoncé mardi qu'une tempête se formant dans le golfe du Mexique et se dirigeant à grande vitesse vers la Louisiane et le Mississippi deviendrait, d'ici deux jours, le premier ouragan de l'Atlantique de l'année 2026.

Actuellement baptisée « dépression tropicale n° 9 », cette dépression devrait atteindre la force d’une tempête tropicale dès mercredi matin, a indiqué le Centre national des ouragans.

« La dépression devrait passer au nord de la péninsule du Yucatan jeudi, puis s'approcher de la côte nord du golfe du Mexique vendredi », a précisé le Centre national des ouragans dans un communiqué.

La tempête devrait traverser des zones offshore abritant des installations de production de pétrole et de gaz , ainsi que des zones côtières où se trouvent d’importantes raffineries. Tout impact pourrait resserrer davantage les marchés de l’énergie et faire grimper les prix de l’essence et du diesel, déjà en forte hausse en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Les zones offshore du golfe situées sur la trajectoire de la tempête produisent 15 % du pétrole brut américain et 5 % du gaz naturel du pays.

Dans la zone où la tempête devrait toucher terre, elle pourrait affecter six raffineries exploitées par Shell SHEL.L , Valero Energy VLO.N , Marathon MPC.N , PBF Energy PBF.N et Chevron CVX.N .

Les raffineries des États du golfe du Mexique représentent environ 50 % de la capacité nationale, qui s’élève à 18,2 millions de barils par jour (bpd).