Les États-Unis pourraient subventionner les compagnies pétrolières pour reconstruire l'infrastructure énergétique du Venezuela, selon Donald Trump

Les États-Unis pourraient subventionner les compagnies pétrolières pour leur permettre de reconstruire l'infrastructure énergétique du Venezuela, a déclaré le président Donald Trump dans une interview accordée à NBC News lundi.

Donald Trump a déclaré à NBC qu'un tel projet pourrait prendre moins de 18 mois.