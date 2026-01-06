 Aller au contenu principal
Les États-Unis pourraient subventionner les compagnies pétrolières pour reconstruire l'infrastructure énergétique du Venezuela, selon Donald Trump
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis pourraient subventionner les compagnies pétrolières pour leur permettre de reconstruire l'infrastructure énergétique du Venezuela, a déclaré le président Donald Trump dans une interview accordée à NBC News lundi.

Donald Trump a déclaré à NBC qu'un tel projet pourrait prendre moins de 18 mois.

