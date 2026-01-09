Municipales: l'Union des démocrates musulmans français présentera des listes dans deux villes

Le fondateur de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) Nagib Azergui à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) le 1er décembre 2019 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

L'Union des démocrates musulmans français (UDMF) compte présenter des listes à Nanterre et à Vénissieux aux prochaines élections municipales, a affirmé vendredi à l'AFP le fondateur du parti Nagib Azergui.

"Nous serons là pour défendre vos libertés, protéger vos droits, porter une voix politique libre, digne et déterminée", promet le parti vendredi sur X dans un message lançant sa campagne d'adhésion annuelle.

L'idée est de "concentrer les moyens" afin d'"arriver au deuxième tour" (ce qui nécessite de recueillir 10% des suffrages), ajoute M. Azergui, également vice-président du parti.

À Nanterre où l'UDMF avait recueilli 2% des suffrages aux municipales de 2020, "la configuration est idéale" car "la gauche a du mal à se mettre en ordre de bataille", explique le responsable, qui se targue de présenter "la seule liste citoyenne" avec "des gens issus de tous les quartiers".

À Vénissieux, bastion communiste de la banlieue lyonnaise, c'est le président de l'UDMF Farid Omeir qui conduira la liste.

Créée en 2012, l'UDMF revendique un peu moins de 800 adhérents et espère atteindre 1.300 cette année. Présent aux dernières européennes au sein d'une coalition "Free Palestine party", le parti avait recueilli moins de 15.000 voix.

L'UDMF se définit sur son site internet comme "le mouvement de gauche alliant éthique et politique pour réaffirmer notre devis républicaine de Liberté, d'Egalité et de Fraternité".

"Nous centrons nos problématiques autour des quartiers populaires", affirme M. Azergui.

À Nanterre ainsi, l'UDMF propose que les locataires installés depuis plus de 15 ans "puissent devenir propriétaires de leur logement", que "10% des emplois créés à Nanterre soient réservés aux Nanterriens" et projette d'"investir dans la vidéo surveillance".

Symboliquement, le parti propose aussi de "jumeler Nanterre avec une ville palestinienne", ajoute M. Azergui.

S'il rejette le terme de "communautarisme", le fondateur assume que l'UDMF veuille "défendre les musulmans", une "population orpheline" politiquement même si "tous les partis de gauche ont été là pour nous courtiser".

"Je ne crois pas que sur l'islamophobie des personnes extérieures à l'islam peuvent nous représenter réellement", ajoute-t-il, "fatigué" que les musulmans "soient considérés comme des citoyens à part".

Au-delà de Nanterre et Vénissieux, "il n'est selon lui pas exclu que dans un mois on annonce d'autres listes constituées", notamment dans les Hauts-de-France et en région Paca.