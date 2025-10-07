Les États-Unis pourraient révoquer le financement de 1,1 milliard de dollars accordé à Stellantis et à GM pour le rééquipement d'usines automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département américain de l'énergie envisage de révoquer près de 1,1 milliard de dollars accordés l'an dernier par l'administration du président Joe Biden à Stellantis STLAM.MI et à General Motors GM.N dans le cadre d'un programme de rééquipement, selon un document consulté par Reuters.
Les projets font partie d'une liste de 12 milliards de dollars de contrats qui pourraient être annulés en raison de la fermeture partielle du gouvernement.
