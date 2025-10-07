 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 963,50
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis pourraient révoquer le financement de 1,1 milliard de dollars accordé à Stellantis et à GM pour le rééquipement d'usines automobiles
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 20:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département américain de l'énergie envisage de révoquer près de 1,1 milliard de dollars accordés l'an dernier par l'administration du président Joe Biden à Stellantis STLAM.MI et à General Motors GM.N dans le cadre d'un programme de rééquipement, selon un document consulté par Reuters.

Les projets font partie d'une liste de 12 milliards de dollars de contrats qui pourraient être annulés en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
56,890 USD NYSE -2,23%
STELLANTIS
9,433 EUR MIL +1,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Peter Marks, ancien responsable des vaccins à la FDA, rejoint Eli Lilly
    information fournie par Reuters 07.10.2025 21:28 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la source, ajout des commentaires de Lilly au paragraphe 3) Peter Marks, ... Lire la suite

  • Le nouveau chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré (c), lors d'une cérémonie au camp militaire du général Sangoule Lamizana à Ouagadougou, le 8 octobre 2022 au Burkina Faso ( AFP / Issouf SANOGO )
    Burkina: trois responsables européens d'une ONG, dont deux Français, arrêtés pour espionnage
    information fournie par AFP 07.10.2025 20:45 

    Trois responsables européens de l'ONG INSO, dont deux Français, ont été arrêtés au Burkina Faso a annoncé mardi la junte au pouvoir dans ce pays qui assume mener une politique souverainiste et anti-impérialiste. Au total, huit membres d'INSO ont été arrêtés: le ... Lire la suite

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 20:18 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. M. ... Lire la suite

  • Robert Badinter entre au Panthéon
    Robert Badinter entre au Panthéon
    information fournie par AFP Video 07.10.2025 20:15 

    Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank