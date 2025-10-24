Rendez-vous mardi 4 novembre pour suivre en direct la 24e cérémonie des Investor Awards !

 Aller au contenu principal
information fournie par Boursorama 24/10/2025 à 12:00

Diffusée sur Boursorama.com, l'édition 2025 des Investor Awards, organisée par BoursoBank, récompensera neuf sociétés cotées plébiscitées par les internautes pour leurs bonnes pratiques dans les catégories suivantes : performance, innovation, investissement responsable, pédagogie, développement international, clarté, jeune talent, valeur d'avenir et raison d'être.

Le palmarès a été établi d'après les résultats de la vaste enquête en ligne menée sur Boursorama.com auprès des investisseurs professionnels et particuliers, du 13 août au 5 octobre. Réalisée conjointement avec Opinion Way, l'étude de cette année s'illustre par une participation record, plus de 218 000 votes ayant été recueillis !

La cérémonie sera précédée d'une table ronde, diffusée également en direct sur Boursorama.com et portant sur un enjeu fort : « Quel choix pour l'Europe : se réinventer ou disparaître ? ».

Pour décrypter les freins structurels du modèle européen ainsi que ses forces et ses atouts, nous accueillerons Natacha Polony, fondatrice de la revue L'Audace! et essayiste, André Loesekrug-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative (JEDI), et Jean-Christophe Bas, vice-président de l'Institut Aspen et professeur à l'IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques).

PROGRAMME

19h15

Lancement de la table ronde sur le thème : « Quel choix pour l'Europe : se réinventer ou disparaître ? » .

Le débat, d'une durée de 45 minutes, sera animé par Laurent Grassin, directeur média de Boursorama.

20h15

Ouverture de la 24e cérémonie de remise des prix , présentée par Ariel Wizman.

Les partenaires de cette édition sont OpinionWay, Euronext, La Place des Investisseurs et Labrador Transparency.

