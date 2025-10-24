Mexique: opération massive de recherche de corps de disparus

Members of the Commission on Natural Resources and Rural Development (CORENADR) take part in the search for human remains in Ajusco, Mexico City, on October 23, 2025. Activists, firefighters, authorities, and forensic experts took part on October 23, in the search for human remains in a large wooded area of Mexico City, where, according to reports, more than a hundred missing people are buried. ( AFP / GERARDO MAGALLON )

Proches de disparus, militants des droits de l'Homme, autorités et experts médico-légaux ont commencé jeudi à passer au peigne fin une vaste zone boisée près de Mexico à la recherche de restes d'une centaine de personnes.

Les groupes qui participent aux recherches, qui ont débuté à Ajusco, une colline volcanique située au sud de la capitale mexicaine, ont estimé qu'il pourrait y avoir entre 130 et 150 corps enterrés ou cachés dans la région.

Ces recherches d'ampleur, auxquelles participent 430 personnes, doivent se poursuivre jusqu'au 31 octobre, selon les médias locaux.

Jeudi, des mères ont creusé le sol à l'aide de fourches et de pelles, tandis que d'autres ont utilisé des machettes et même des engins lourds pour débroussailler la zone.

Araceli Olmedo Cruz, 40 ans, a déclaré à l'AFP qu'elle participait aux recherches dans la région pour retrouver son fils Benjamin, disparu dans un quartier voisin en avril 2024.

"Comme c'est une zone isolée, il est plus facile pour les gens (les criminels présumés) de venir y déposer les corps", a-t-elle déclaré.

Les membres de la Commission des ressources naturelles et du développement rural (CORENADR) participent aux recherches de restes humains à Ajusco, Mexico, le 23 octobre 2025 ( AFP / GERARDO MAGALLON )

On estime à plus de 127.000 le nombre de personnes disparues au Mexique, la plupart des disparitions ayant eu lieu depuis le début de la vague de violences en décembre 2006, lorsque le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire de lutte contre le trafic de drogue.

Arnulfo Garcia recherche sa mère, Placida, dont il dit ne pas avoir eu de nouvelles depuis un an. "Nous avons cherché dans les zones urbaines, nous avons mis des affiches", a-t-il déclaré, expliquant qu'il avait décidé de se joindre aux efforts à Ajusco pour entrer en contact avec les autorités qui pourraient l'aider à localiser sa mère.

Des centaines de tombes ont été découvertes à travers le pays, comme à Bartolina, dans l'État de Tamaulipas, dans le nord-est, où les autorités ont exhumé des restes humains entre 2017 et 2021.

- Trafic de Fentanyl -

Par ailleurs, les autorités mexicaines ont annoncé jeudi la découverte de 48 sacs contenant des restes humains dans une fosse clandestine située dans la banlieue de Guadalajara (ouest).

L'enquête se poursuit, a précisé le parquet en refusant de donner une estimation du nombre de victimes.

"Nous avons besoin d'avancer sur la question médico-légale pour pouvoir vous dire à combien de victimes correspondent ces sacs", a déclaré Blanca Trujillo, vice-procureure de cet État, lors d'une conférence de presse.

Des membres de la Commission nationale de recherche du Mexique (CNB) participent à la recherche de restes humains à Ajusco, Mexico, le 23 octobre 2025 ( AFP / GERARDO MAGALLON )

La fosse clandestine a été localisée il y a quatre semaines par un collectif de recherche de personnes sur un terrain vague de Zapopan, dans l'agglomération de Guadalajara.

Depuis cette découverte, les autorités ont travaillé à la récupération des restes avec le soutien des membres du collectif Guerreros buscadores ("Les guerriers chercheurs").

Des dizaines de cas similaires ont été découverts dans l'Etat de Jalisco, fief du Cartel Jalisco nueva generacion (CJNG), désigné en début d'année comme "organisation terroriste étrangère" par l'administration américaine.

Selon les données officielles, plus de 15.900 personnes ont disparu dans l'Etat de Jalisco, un bilan que les experts attribuent aux activités du cartel.

D'après Washington ce cartel est, avec celui de Sinaloa, l'un des principaux responsables du trafic de fentanyl, un opioïde synthétique ayant causé des dizaines de milliers de morts par overdose aux Etats-Unis.

La découverte des 48 sacs mortuaires s'ajoute à des dizaines d'autres cas similaires dans l'État de Jalisco.

En juin dernier, des experts médico-légaux avaient localisé les restes de 34 personnes enterrés près d'une zone résidentielle à Zapopan.