Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq.

* INTEL INTC.O a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à des mesures drastiques de réduction des coûts, tout en disant s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit légèrement inférieur aux estimations. L'action prend près de 10% en avant-Bourse.

* FORD F.N - Le constructeur automobile a annoncé jeudi un bénéfice par action de 45 cents au troisième trimestre, alors que les analystes interrogés par LSEG tablaient sur 36 cents. L'action prend 2,6% en avant-Bourse.

Le groupe a toutefois abaissé sa prévision de bénéfice pour 2025, invoquant les répercussions d'un incendie chez un fournisseur d'aluminium essentiel qui va freiner la production de certains de ses véhicules les plus lucratifs jusqu'à la fin de l'année.

* META META.O La Commission européenne a conclu à titre préliminaire vendredi que TikTok, propriété de Bytedance, et Meta, maison-mère d'Instagram et Facebook, ont manqué à leurs obligations de transparence et d'accès aux données publiques, en vertu du règlement européen sur les services numériques (DSA).

* PROCTER & GAMBLE PG.N doit publier ses résultats trimestriels vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

* GENERAL MOTORS GM.N - Le Canada a fortement réduit les quotas d'importation exemptées de droits de douane pour General Motors et Stellantis, invoquant leur décision de réduire leur production dans le pays, a déclaré jeudi le ministère canadien des Finances dans un communiqué.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Le syndicat Writers Guild of America, qui représente les scénaristes américains, a déclaré qu'il s'opposerait à un accord de rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance , a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* TARGET TGT.N va supprimer environ 1.800 postes dans le cadre de son premier plan social majeur depuis une dizaine d'années, le détaillant cherchant à inverser la tendance à la stagnation de ses ventes et à simplifier ses opérations.

* ALPHABET GOOGL.O - Anthropic étend un accord avec Google afin d'utiliser jusqu'à un million de puces d'intelligence artificielle du géant technologique, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, alors que la start-up s'efforce de faire progresser ses systèmes d'IA sur un marché très concurrentiel. L'action Alphabet prend 1,23% en avant-Bourse.

* RIVIAN RIVN.O a accepté de régler un recours collectif intenté en 2022 en versant 250 millions de dollars à certains actionnaires qui l'avaient accusé d'avoir trompé les investisseurs sur les prix des véhicules lors de son introduction en Bourse.

* NICOLET BANKSHARES NIC.N va acquérir MIDWESTONE FINANCIAL GROUP MOFG.O pour 864 millions de dollars en actions, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de l'année dans le secteur bancaire.

* ALASKA AIRLINES ALK.N - La compagnie aérienne américaine a annoncé vendredi avoir repris ses activités après une panne technique qui a cloué au sol tous ses vols et entraîné l'annulation de plus de 229 vols.

* DECKERS OUTDOOR DECK.N a annoncé jeudi prévoir un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations et a averti que les droits de douane allaient encore nuire à la demande pour ses baskets Hoka et ses bottes UGG aux États-Unis.

* NEWMONT NEM.N a publié jeudi un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à des prix de l'or record qui ont compensé la baisse de sa production, mais a averti que le flux de trésorerie disponible du quatrième trimestre serait affecté par une augmentation des dépenses.

* BAKER HUGHES BKR.O - Le fournisseur de services pétroliers a dépassé jeudi les estimations de bénéfice au troisième trimestre, grâce à la bonne santé de son activité dans le domaine des technologies industrielles et énergétiques (IET).

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)