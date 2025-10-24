Droits de douane : Donald Trump rompt les négociations commerciales avec le Canada après la diffusion d'une publicité canadienne

Une publicité canadienne utilisant des propos de Ronald Reagan contre les droits de douane a provoqué la furie de Donald Trump.

Mark Carney et Donald Trump à Kananaskis, au Canada, le 23 octobre 2025. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 24 octobre qu'il rompait les négociations commerciales avec le Canada, accusant son voisin du nord d'avoir utilisé et déformé des propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

Il s'agit d'un revirement soudain alors qu'un accord commercial entre Ottawa et Washington portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie semblait pouvoir être conclu, selon le Globe and Mail , avant la rencontre prévue entre le Premier ministre canadien Mark Carney et Donald Trump lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à la fin du mois en Corée du Sud. Le Canada est le deuxième partenaire commercial des États-Unis. Le Canada est un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium pour les entreprises américaines.

"Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES ", a écrit le président Trump sur son réseau Truth Social. "La Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé de manière frauduleuse une publicité, qui est FAUSSE, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les droits de douane", rapporte le président dans son message.

Donald Trump a accusé les autorités canadiennes d'avoir "agi ainsi uniquement pour influencer la décision de la Cour suprême des États-Unis et d'autres tribunaux", devant lesquels est contesté la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.

La Fondation Ronald Reagan a déclaré de son côté sur X que la campagne publicitaire canadienne avait utilisé "de manière sélective des extraits audio et vidéo" d'un discours radiophonique sur le commerce de l'ancien président républicain en avril 1987. Selon la Fondation, la publicité "déformait" les propos de Ronald Reagan (1981-1989), ajoutant qu'elle "examinait ses options juridiques dans cette affaire".

Produite par la province canadienne de l'Ontario, la campagne publicitaire, d'un montant d'environ 75 millions de dollars, qui a outré le président américain, a été diffusée sur plusieurs chaines de télévision américaine.

"Une rupture"

La publicité utilisait des citations du discours de Reagan, dans lequel il mettait en garde contre certaines des conséquences que des tarifs élevés sur les importations étrangères pourraient avoir sur l'économie américaine. Elle citait Reagan disant que "des tarifs élevés mènent inévitablement à des représailles par les pays étrangers et au déclenchement de féroces guerres commerciales", une citation qui correspond à une transcription de son discours sur le site de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

"LES DROITS DE DOUANE SONT TRÈS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE ET L'ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS" , a insisté Donald Trump.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part des responsables au Canada mais mercredi, dans un discours sur ses priorités budgétaires devant des étudiants de l'université d'Ottawa, Mark Carney a déclaré que la politique commerciale "fondamentalement modifiée" de Washington nécessitait une refonte de la stratégie économique du Canada. Les États-Unis ont augmenté "leurs droits de douane à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression", avait déploré le Premier ministre.

"L'ampleur et la rapidité de ces développements ne constituent pas une transition en douceur, c'est une rupture. Cela signifie que notre stratégie économique doit changer radicalement" , a ajouté Mark Carney, affirmant que le processus "nécessitera des sacrifices et du temps".

Mark Carney avait rencontré début octobre le président Trump à la Maison Blanche pour tenter d'avancer vers une résolution du conflit, mais n'avait obtenu aucune concession publique. Lors de cette rencontre, Trump a décrit Carney comme un "leader de classe mondiale" et a déclaré que le Canadien "repartirait très heureux" de leur discussion.

Environ 85% des échanges transfrontaliers restent exempts de droits de douane, les États-Unis et le Canada continuant d'adhérer au traité de libre-échange nord-américain (Aceum).

Mais les droits de douane sectoriels mondiaux imposés par Trump, en particulier sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, ont durement touché le Canada, entraînant des pertes d'emplois et mettant les entreprises sous pression.