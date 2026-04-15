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Les États-Unis pourraient imposer des sanctions secondaires sur les achats de pétrole iranien
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que les États-Unis pourraient imposer des sanctions secondaires aux pays qui achètent du pétrole iranien.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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