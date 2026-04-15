Les États-Unis pourraient imposer des sanctions secondaires sur les achats de pétrole iranien

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que les États-Unis pourraient imposer des sanctions secondaires aux pays qui achètent du pétrole iranien.