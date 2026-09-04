Les États-Unis ordonnent à Fannie Mae et Freddie Mac d'approuver l'utilisation de VantageScore pour tous les prêteurs

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(Mises à jour dès l'ouverture du marché)

par Kanishka Singh

Bill Pulte, directeur américain de l'Agence fédérale pour le logement, a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac , créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d'autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore.

"Le déploiement initial de VantageScore par Fannie et Freddie a connu un succès incroyable, avec 50 PRÊTEURS ACCORDANT DES PRÊTS. Ainsi, AVEC EFFET IMMÉDIAT, je donne instruction à Fannie et Freddie d’autoriser TOUS les prêteurs à utiliser VantageScore", a écrit M. Pulte dans un message publié sur X .

"FICO a bénéficié d'un monopole. Ce n'est plus le cas",a déclaré M. Pulte.

L’action de Fair Isaac FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, a chuté de 20% vendredi en début de séance aux États-Unis.

Elles avaient déjà reculé en avril après que Freddie Mac et Fannie Mae eurent annoncé qu’elles accepteraient désormais les prêts immobiliers évalués à l’aide du système de notation de crédit concurrent VantageScore 4.0.

La volonté de M. Pulte d’étendre l’utilisation de VantageScore intervient alors même qu’il a critiqué les trois agences d’évaluation du crédit qui en sont propriétaires.

Dans un autre message publié jeudi, M. Pulte a déclaré que les agences d’évaluation du crédit Equifax EFX.N , Experian

EXPN.L et TransUnion TRU.N facturaient des frais excessifs aux Américains depuis "bien trop longtemps".

"Equifax, Experian et TransUnion font payer trop cher aux Américains depuis bien trop longtemps. Cela va bientôt prendre fin. Nous envisageons sérieusement une fusion entre deux d’entre elles, ainsi que des solutions plus efficaces (SAFER et SOUNDER). Nous ne laisserons pas ces entreprises profiter des consommateurs américains", a-t-il déclaré.

Les actions de TransUnion TRU.N ont chuté de 9% et celles d’Equifax EFX.N ont perdu 8%sur les marchés américains, tandis que celles d’Experian EXPN.L à Londres ont reculé de 4,6%.

Fondée en 2006, VantageScore est une société spécialisée dans la modélisation et l’analyse des cotes de crédit, détenue conjointement par Equifax, Experian et TransUnion.

L'administration Trump affirme qu'elle a l'intention de réduire les coûts pour les acheteurs immobiliers américains et de stimuler la concurrence sur le marché de la notation de crédit hypothécaire, dominé par FICO.

En 2018, au cours de son premier mandat, le président Donald Trump a promulgué la loi sur la concurrence en matière de scores de crédit (Credit Score Competition Act), enjoignant à l’Agence fédérale américaine du logement de permettre à Freddie Mac et Fannie Mae d’approuver des modèles de scores de crédit plus avancés pour la souscription de prêts hypothécaires.