Les États-Unis ont utilisé le Claude d'Anthropic lors du raid au Venezuela, rapporte le WSJ

Lemodèle d' intelligence artificielled'Anthropic, Claude, a été utilisé dans l'opération de l'armée américaine pour capturer l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes connaissant le dossier.

Le déploiement de Claude a eu lieu grâce au partenariat d'Anthropic avec la société de données Palantir Technologies

PLTR.O , dont les plateformes sont largement utilisées par le Département de la Défense et les forces de l'ordre fédérales, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Le Département américain de la Défense, la Maison-Blanche, Anthropic et Palantir n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Pentagone fait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle, dont OpenAI et Anthropic, pour que leurs outils d'intelligence artificielle soient disponibles sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standards que les entreprises imposent aux utilisateurs, a rapporté Reuters en exclusivité mercredi.

De nombreuses entreprises d'intelligence artificielle conçoivent des outils personnalisés pour l'armée américaine, dont la plupart ne sont disponibles que sur des réseaux non classifiés généralement utilisés pour l'administration militaire. Anthropic est la seule à être disponible dans des environnements classifiés par l'intermédiaire de tiers, mais le gouvernement est toujours lié par les politiques d'utilisation de l'entreprise.

Les règles d'utilisation d'Anthropic, qui a levé 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table et est aujourd'hui évaluée à 380 milliards de dollars , interdisent d'utiliser Claude pour soutenir la violence, concevoir des armes ou effectuer de la surveillance.

Les États-Unis ont capturé le président Nicolas Maduro lors d'un raid audacieux et l'ont emmené à New York pour répondre à des accusations de trafic de drogue au début du mois de janvier.