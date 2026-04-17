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Les États-Unis ont reçu 6 000 candidatures pour des postes de contrôleurs aériens au cours des 12 dernières heures, selon le secrétaire d'État aux transports
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale américaine de l'aviation a reçu 6 000 candidatures pour des postes de contrôleurs aériens au cours des 12 dernières heures, a déclaré vendredi le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy.

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