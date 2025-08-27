Les États-Unis ont importé du pétrole brut vénézuélien pour la première fois la semaine dernière, selon l'EIA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont importé du pétrole brut du Venezuela la semaine dernière pour la première fois depuis que Washington a accordé à Chevron Corp CVX.N une nouvelle licence pour opérer dans le pays sud-américain, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie. Environ 74 000 barils par jour de pétrole brut vénézuélien sont arrivés dans les ports américains au cours de la semaine qui s'est achevée le 22 août, selon les données de l'EIA. Avant cela, les États-Unis n'avaient pas importé de pétrole brut vénézuélien depuis la semaine qui s'est achevée le 4 juillet.