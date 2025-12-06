 Aller au contenu principal
Un salon de thé bombardé en Birmanie: 18 personnes tuées, selon des témoins
information fournie par AFP 06/12/2025 à 14:03

Des habitations démolies après une frappe aérienne sur le canton de Tabayin, dans l'État de Sagaing, en Birmanie, le 6 décembre 2025 ( AFP / - )

Dix-huit personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur une ville du centre de la Birmanie, ont indiqué samedi quatre habitants à l'AFP.

Dix-huit personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées lorsque deux bombes ont été larguées sur le canton de Tabayin, dans l'État de Sagaing, vendredi soir, a déclaré un responsable du village sous couvert d'anonymat.

L'une d'elles a touché un salon de thé. "Il y a eu beaucoup de morts au salon de thé car il y avait beaucoup de monde", a dit ce responsable à l'AFP.

"Dès que j'ai entendu les avions passer, je me suis jeté à terre", a raconté un villageois qui regardait un match de boxe dans le salon de thé – un lieu de rencontre traditionnel en Birmanie -, ajoutant que le bruit de l'explosion était assourdissant.

"J'ai vu un grand incendie au-dessus de ma tête… J'ai eu de la chance, je suis rentré chez moi ensuite", a-t-il dit.

Un secouriste arrivé sur les lieux avec son équipe quinze minutes après la frappe, qui a également requis l'anonymat, a confirmé 18 décès.

"Les gens aiment se retrouver au salon de thé pour regarder les matchs de boxe et de football" le vendredi soir, a-t-il indiqué.

"Sept personnes sont mortes sur le coup, tandis que onze autres sont décédées à l'hôpital", a-t-il précisé, ajoutant que le salon de thé et une douzaine de maisons voisines étaient "entièrement détruits".

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP.

Une femme qui s'est rendue sur les lieux du sinistre samedi a raconté à l'AFP avoir vu des chiens dévorer ce qu'elle a décrit comme des corps humains sous les décombres.

Elle a indiqué que des funérailles avaient eu lieu samedi et que certains visages des victimes étaient recouverts de serviettes.

"Je suis très triste, car je connaissais très bien certaines d'entre elles", a-t-elle confié.

Cinq personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne en périphérie de Tabayin en avril, après que la junte a annoncé un cessez-le-feu pour accélérer les opérations de secours suite à un séisme historique.

La Birmanie est ravagée par la guerre civile depuis le coup d'État de 2021.Les affrontements font des frappes aériennes fréquentes une terrible réalité pour les civils.

