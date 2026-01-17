 Aller au contenu principal
Les États-Unis œuvrent rapidement à l'extension de la licence de Chevron au Venezuela, déclare le secrétaire à l'Énergie Chris Wright à Reuters
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 00:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La capacité d'exportation de Chevron à partir du Venezuela pourrait augmenter grâce à de nouvelles conditions de licence

Les États-Unis visent à vendre le pétrole vénézuélien à des prix plus élevés après la destitution de Nicolas Maduro

Le secrétaire à l'Énergie Chris Wright suggère que les fonds provenant des ventes de pétrole pourraient être transférés vers des banques américaines

(Ajoute le point de vue de Chris Wright sur le prix actuel du pétrole vénézuélien, paragraphes 4-14) par Valerie Volcovici

Les Etats-Unis font tout leur possible pour accorder à Chevron une licence élargie pour sa production de pétrole au Venezuela, a déclaré vendredi à Reuters le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright.

Les Etats-Unis envisagent de permettre à Chevron de compenser le gouvernement vénézuélien en espèces plutôt qu'en brut, ce qui permettra à l'entreprise de vendre tout le pétrole qu'elle produit dans le pays, a déclaré Chris Wright.

"Ils deviennent ainsi immédiatement un autre négociant de brut", a-t-il déclaré lors d'une brève interview au siège du ministère américain de l'énergie.

Chevron, pour se conformer à sa licence actuelle, a payé les redevances et les taxes du gouvernement vénézuélien avec du pétrole en nature plutôt qu'en espèces, réduisant de fait ce qu'elle peut exporter à environ 50 % du brut qu'elle produit dans le pays. L'administration du président Donald Trump s'est efforcée de réactiver l'industrie pétrolière vénézuélienne après la destitution de Nicolas Maduro au début du mois.

Reuters a rapporté cette semaine que la société basée à Houston devrait bientôt obtenir une licence élargie pour le Venezuela qui permettrait d'augmenter la production et les exportations du pays .

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES ÉTATS-UNIS CONTRÔLENT LES VENTES DE PÉTROLE DU VENEZUELA

Après que Donald Trump a déclaré que les États-Unis dirigeraient l'industrie pétrolière du Venezuela et prendraient en charge les ventes de pétrole pour le pays, Washington a annoncé des plans pour commercialiser jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien bloqué.

Selon Chris Wright, les États-Unis obtiennent désormais un prix bien plus élevé pour ce pétrole. Avant la destitution de Nicolas Maduro, le Venezuela obtenait environ 31 dollars le baril, a expliqué Chris Wright, précisant que ce prix reflétait le prix moyen du brut Brent, soit 60 dollars le baril, moins 29 dollars.

"Aujourd'hui, nous pouvons vendre ce brut ... avec une décote d'environ 15 dollars. Ils obtiendront donc 45 dollars pour le brut", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le Brent se sont établis à 64,13 dollars le baril vendredi, en hausse de 37 cents.

Chris Wright a confirmé que les États-Unis avaient placé le produit des ventes de pétrole sur des comptes bancaires qataris contrôlés par le gouvernement américain.

"C'est une question de pragmatisme", a déclaré Chris Wright, faisant référence à la réglementation bancaire américaine, aux sanctions contre le Venezuela et à la volonté des États-Unis d'agir rapidement.

Il a ajouté qu'en fin de compte, les États-Unis aimeraient que les fonds passent par des banques américaines.

"Je pense que c'est ce que nous obtiendrons, mais dans tous les cas, même aujourd'hui, les fonds sont sur des comptes contrôlés par le gouvernement américain", a-t-il déclaré.

