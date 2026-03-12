 Aller au contenu principal
Les États-Unis ne peuvent pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour le moment, mais peut-être d'ici la fin du mois, selon le responsable américain de l'énergie
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, a déclaré jeudi à la chaîne CNBC que la marine ne pouvait pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour l'instant, mais qu'il était "très probable" que cela se produise d'ici la fin du mois.

