Les États-Unis ne peuvent pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour le moment, mais peut-être d'ici la fin du mois, selon le responsable américain de l'énergie

Le ministre américain de l'énergie, Chris Wright, a déclaré jeudi à la chaîne CNBC que la marine ne pouvait pas escorter des navires dans le détroit d'Ormuz pour l'instant, mais qu'il était "très probable" que cela se produise d'ici la fin du mois.
