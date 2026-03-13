L'UE craint "des répercussions" sur sa "sécurité" après la levée des sanctions américaines sur le pétrole russe

Antonio Costa, le président du Conseil européen, à Kiev le 24 février 2026. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

"L'affaiblissement des sanctions accroît les ressources russes pour mener la guerre d'agression contre l'Ukraine", a analysé Antonio Costa, le président du Conseil européen, ce vendredi 13 mars sur X.

La guerre au Moyen-Orient fait les affaires de la Russie. Les Etats-Unis ont levé des sanctions sur le pétrole russe, en raison de la flambée des prix du brut. L'Union européenne a jugé ce vendredi 13 mars "très préoccupante" cette décision "unilatérale", qui "a des répercussions sur la sécurité européenne." " La pression économique croissante sur la Russie est déterminante pour qu'elle accepte des négociations sérieuses" avec l'Ukraine, a souligné Antonio Costa, le président du Conseil européen, l'instance qui représente les 27 Etats européens. "L'affaiblissement des sanctions accroît les ressources russes pour mener la guerre d'agression contre l'Ukraine", a-t-il déploré sur le réseau social X.

Le ministère américain des Finances Scott Bessent a annoncé jeudi une autorisation de vendre jusqu'au 11 avril du pétrole russe chargé à bord de navires avant le 12 mars. Qualifiée de "mesure à court terme", cette décision est une réponse à l'explosion des prix du pétrole depuis le début de la guerre en Iran. La semaine dernière, l'administration américaine avait déjà autorisé, pour un mois, la livraison de pétrole russe bloqué en mer vers l'Inde. Moscou a réclamé ce vendredi à Washington une levée plus large des sanctions. "Ce n'est pas le moment d'assouplir les sanctions contre la Russie", a exhorté de son côté la Commission européenne.

Selon les estimations de Bruxelles, la Russie aurait "engrangé 150 millions de dollars par jour de recettes supplémentaires provenant des ventes de pétrole depuis le début du conflit au Moyen-Orient, ce qui fait d'elle probablement la principale bénéficiaire de ce conflit", a affirmé Paula Pinho, porte-parole de la Commission.