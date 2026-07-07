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Les États-Unis n'excluent pas la possibilité de produire des missiles Patriot PAC-3 à l'étranger, selon un haut responsable
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis n'excluent pas la possibilité de produire hors de leur territoire les missiles Patriot PAC-3 avancés de la gamme « LMT.N » de Lockheed Martin, a déclaré le sous-secrétaire américain à la Défense, Michael Duffy, en marge du sommet de l'Otan à Ankara.

« Nous laissons la porte ouverte à une production hors des frontières américaines, absolument », a-t-il déclaré lors d'un rassemblement de l'industrie de la défense, en réponse à une question lui demandant s'il pouvait envisager une production de PAC-3 en dehors des États-Unis.

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