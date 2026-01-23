Les États-Unis menacent de priver l'Irak de ses dollars pétroliers en raison de l'influence iranienne, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les Etats-Unis poussent les politiciens irakiens à se tenir à l'écart des groupes armés dans le nouveau gouvernement, selon certaines sources

*

L'Irak doit exclure du gouvernement les députés liés à l'Iran

*

Les États-Unis contrôlent les revenus pétroliers de l'Irak en dollars par l'intermédiaire de la Federal Reserve Bank

(Ajout d'un lien vers l'explication sur les revenus pétroliers) par Maha El Dahan, Timour Azhari et Humeyra Pamuk

DUBAI/WASHINGTON, 23 janvier - Washington a menacé de hauts responsables politiques irakiens de sanctions visant l'État irakien - y compris potentiellement ses revenus pétroliers essentiels - si des groupes armés soutenus par l'Iran étaient inclus dans le prochain gouvernement, ont déclaré quatre sources à Reuters.

Cet avertissement est l'exemple le plus frappant de la campagne du président américain Donald Trump visant à réduire l'influence des groupes liés à l'Iran en Irak, qui marche depuis longtemps sur la corde raide entre ses deux plus proches alliés, Washington et Téhéran.

L'avertissement américain a été répété à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois par le chargé d'affaires américain à Bagdad, Joshua Harris, lors de conversations avec des responsables irakiens et des dirigeants chiites influents, selon trois responsables irakiens et une source familière de la question qui a parlé à Reuters pour cette histoire. Le message a été transmis à certains chefs de groupes liés à l'Iran par le biais d'intermédiaires, ont-ils ajouté.

M. Harris et l'ambassade n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les sources ont requis l'anonymat pour discuter de discussions privées.

Depuis son entrée en fonction il y a un an, M. Trump a pris des mesures pour affaiblir le gouvernement iranien, notamment par l'intermédiaire de son voisin irakien. L'Iran considère l'Irak comme vital pour maintenir son économie à flot au milieu des sanctions et utilise depuis longtemps le système bancaire de Bagdad pour contourner les restrictions, ont déclaré des responsables américains et irakiens . Les administrations américaines successives ont cherché à étouffer ce flux de dollars, en imposant des sanctions à plus d'une douzaine de banques irakiennes ces dernières années.

Mais Washington n'a jamais réduit le flux de dollars provenant des recettes pétrolières de l'Irak, l'un des principaux producteurs de l'OPEP, envoyé à la Banque centrale d'Irak par l'intermédiaire de la Banque fédérale de réserve de New York. Les États-Unis contrôlent de facto les revenus pétroliers de l'Irak depuis qu'ils ont envahi le pays en 2003.

Le bureau du Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, la Banque centrale d'Irak et la mission de l'Iran auprès des Nations unies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Les États-Unis soutiennent la souveraineté de l'Irak et de tous les pays de la région. Cela ne laisse absolument aucun rôle aux milices soutenues par l'Iran qui poursuivent des intérêts malveillants, provoquent des divisions sectaires et répandent le terrorisme dans la région", a déclaré à Reuters un porte-parole du département d'État américain, en réponse à une demande de commentaire.

Le porte-parole n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les menaces de sanctions. M. Trump, qui a bombardé les installations nucléaires iraniennes en juin, a menacé d'intervenir à nouveau militairement dans le pays lors des manifestations de la semaine dernière.

PAS DE GROUPES ARMÉS DANS LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Parmi les hauts responsables politiques à qui le message de M. Harris a été transmis figurent le premier ministre Sudani, les hommes politiques chiites Ammar Hakim et Hadi Al Ameri, ainsi que le dirigeant kurde Masrour Barzani, ont indiqué trois des sources. Les conversations avec Harris ont commencé après que l'Irak ait organisé des élections en novembre, au cours desquelles le bloc politique de Sudani a remporté le plus grand nombre de sièges, mais où les milices soutenues par l'Iran ont également fait des gains, ont déclaré les sources.

Le message était centré sur 58 membres du parlement considérés par les États-Unis comme liés à l'Iran, selon toutes les sources.

"La ligne américaine était essentiellement de suspendre tout engagement avec le nouveau gouvernement si l'un de ces 58 députés était représenté au sein du cabinet", a déclaré l'un des responsables irakiens. La formation d'un nouveau cabinet pourrait encore prendre des mois en raison des querelles pour constituer une majorité.

Lorsqu'on leur a demandé de préciser, "ils ont dit que cela signifiait qu'ils ne traiteraient pas avec ce gouvernement et qu'ils suspendraient les transferts de dollars", a déclaré le fonctionnaire.

Les États-Unis contrôlent de facto les recettes pétrolières en dollars de l'Irak, l'un des principaux producteurs de l'OPEP, depuis qu'ils ont envahi le pays en 2003.

L'Iran soutient depuis longtemps toute une série de factions armées en Irak. Ces dernières années, plusieurs d'entre elles sont entrées dans l'arène politique, se présentant aux élections et remportant des sièges alors qu'elles cherchaient à obtenir une part de la richesse pétrolière de l'Irak.

Renad Mansour, directeur de l'Initiative pour l'Irak au sein du groupe de réflexion londonien Chatham House, a déclaré que les groupes armés bénéficiaient de plus en plus de postes dans l'énorme bureaucratie irakienne et qu'ils prenaient donc au sérieux la menace d'une réduction des flux de dollars.

"Les États-Unis disposent d'une influence considérable", a-t-il déclaré. "La menace d'une perte d'accès aux dollars américains, qui permettent à l'économie irakienne de fonctionner grâce à la vente de pétrole, a rendu la situation très préoccupante."

WASHINGTON S'OPPOSE AU PREMIER VICE-PRÉSIDENT

L'une des personnes visées par Washington est Adnan Faihan, membre du puissant groupe politique et armé Asaib Ahl al-Haq (AAH), soutenu par l'Iran, qui a été élu premier vice-président du Parlement à la fin du mois de décembre, ont déclaré le responsable irakien et la source au fait de l'affaire.

Ils ont ajouté que les États-Unis s'opposaient à la nomination de Faihan à ce poste. Signe que la campagne de pression fonctionnait, le chef de l'AAH, Qais al-Khazali , a fait part aux Américains de sa volonté de démettre Faihan de ses fonctions de vice-président du Parlement, a indiqué le responsable irakien. Faihan reste actuellement à son poste.

Le bureau des médias de l'AAH et Faihan n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire et Faihan non plus.

Dans le dernier gouvernement, l'AAH détenait le ministère de l'éducation, et les responsables irakiens disent qu'elle cherche à participer au prochain gouvernement également. L'AAH était un groupe clé dans un réseau sophistiqué de contrebande de pétrole générant au moins un milliard de dollars par an pour l'Iran et ses mandataires en Irak, ont déclaré des sources à Reuters.

Khazali a été sanctionné par Washington en 2019 pour le rôle présumé de l'AAH dans de graves violations des droits de l'homme, liées à l'assassinat de manifestants en Irak cette année-là et à d'autres violences, notamment une attaque en 2007 qui a tué cinq soldats américains. À l'époque, il avait qualifié les sanctions de peu sérieuses.

CONTRÔLE DES DOLLARS

L'Irak détient la majeure partie du produit de ses exportations de pétrole sur un compte de la Banque centrale d'Irak à la Banque fédérale de réserve de New York.

Bien qu'il s'agisse d'un compte souverain de l'État irakien, cet arrangement donne aux États-Unis un contrôle pratique sur un point critique des revenus de l'État irakien, ce qui rend Bagdad dépendant de la bonne volonté de Washington.

"Les efforts déployés par les États-Unis pour assurer la stabilité dans la région visent à garantir que les États conservent leur souveraineté et puissent assurer leur sécurité grâce à une prospérité économique mutuelle", a déclaré le porte-parole du département d'État dans sa réponse aux questions de l'agence Reuters.

La décision de faire pression sur Bagdad en suspendant éventuellement les dollars intervient alors que les États-Unis commencent à commercialiser le pétrole vénézuélien, à la suite de la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas par les forces américaines et de son transfert à New York pour y être jugé dans le cadre d'accusations liées à la drogue.

Le ministère américain de l'énergie a déclaré que tous les produits des ventes de pétrole vénézuélien seraient initialement versés sur des comptes contrôlés par les États-Unis dans des banques mondialement reconnues.