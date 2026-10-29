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Les États-Unis intentent une action en justice, affirmant que Google aurait refusé d'attribuer un nouveau poste à un employé à son retour d'une mission militaire
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 16:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du premier paragraphe, ajout des paragraphes 2 à 5)

Les États-Unis ont intenté jeudi une action en justice contre Google, accusant l'entreprise de ne pas avoir réintégré un employé à son ancien poste ni de ne pas lui avoir attribué un poste similaire à son retour d'un congé militaire d'un an en tant que réserviste de l'armée américaine.

Selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Mark Davisson a occupé pendant deux ans et demi le poste de responsable des grands comptes chez Google, où il gérait les comptes du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N , du fonds spéculatif Bridgewater Associates et de l'ancien Crédit Suisse.

À son retour de congé en mai 2023, la filiale d’Alphabet aurait refusé de confier à M. Davisson la gestion de tout compte client, bien qu’il ait conservé son salaire et son titre, le privant ainsi de toute possibilité d’évolution de carrière.

La plainte indique que Google a ensuite affecté M. Davisson à un poste dans le domaine des solutions cloud, qui n’impliquait pas non plus la gestion de comptes clients, avant de le licencier en août 2024 dans le cadre d’une réduction plus large des effectifs.

Google n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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