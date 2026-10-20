Les États-Unis incitent les raffineurs à produire davantage de diesel, selon des responsables du ministère de l'Énergie

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(Ajout des prix du diesel au paragraphe 6 et d'informations contextuelles au paragraphe 9)

* Les raffineries américaines fonctionnent à 95 % à 100 % de leur capacité, a déclaré le directeur général de l'API à Reuters

* M. Wright précise que les États-Unis collaborent également avec l'Inde pour augmenter la production de raffinage

* L'AIE annonce que plus de 20 millions de barils de diesel seront mis sur le marché dès que possible

par Nathan Crooks et Arathy Somasekhar

Deux hauts responsables du département américain de l’Énergie ont déclaré mardi qu’ils collaboraient avec des raffineurs nationaux et étrangers pour augmenter la production de carburant, alors qu’une pénurie de diesel suscite des inquiétudes concernant les prix et l’inflation à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

L’administration Trump a pris plusieurs mesures pour tenter de faire baisser les prix des carburants, qui ont flambé depuis le début de la guerre en Iran le 28 février, notamment en assouplissant les restrictions sur les exportations russes de diesel, en invoquant la loi sur la production de défense pour stimuler la production et en autorisant les véhicules utilitaires à rouler au diesel teinté en rouge, normalement réservé aux engins hors route.

Le diesel est essentiel à l’économie mondiale, puisqu’il alimente une grande partie des secteurs des transports, de l’agriculture et de l’industrie lourde qui sous-tendent le commerce mondial et l’activité économique.

« Nous envisageons de rouvrir toutes les raffineries que nous pouvons », a déclaré le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, à Houston. « Des discussions sont en cours à ce sujet, et c’est un défi de taille. Je ne dis pas que tout cela va se concrétiser. »

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records alors que la guerre en Iran se poursuit et que l’Ukraine attaque des raffineries russes.

Selon l’association d’automobilistes AAA, le prix moyen du diesel à la pompe s’élevait mardi à environ 6,32 dollars le gallon.

DIFFICULTÉ À AUGMENTER LA PRODUCTION AMÉRICAINE

Les raffineries américaines fonctionnent presque à pleine capacité, et compte tenu de la fermeture de plusieurs sites ces dernières années, la marge de manœuvre pour augmenter rapidement la production nationale est très limitée, selon les analystes.

Les projets d’extension des raffineries nécessitent d’importants investissements et prennent des mois, voire des années, à se concrétiser, selon la complexité des travaux.

M. Wright a indiqué que les États-Unis collaboraient également avec l’Inde pour augmenter la production de raffinage dans ce pays afin d’approvisionner les marchés mondiaux.

Mike Sommers, directeur général de l’American Petroleum Institute, a déclaré à Reuters en marge d’un forum sur l’énergie à Titusville, en Pennsylvanie, que les raffineurs américains fonctionnaient à 95 % à 100 % de leur capacité. Il a précisé qu’ils reportaient les opérations de maintenance prévues en raison des prix élevés.

« Les raffineurs américains font tout ce qu’ils peuvent », a déclaré M. Sommers. Il a ajouté que le recours à la loi sur la production de défense (DPA) pour redémarrer des usines à l’arrêt, comme l’administration l’a laissé entendre, nécessiterait d’importants capitaux.

La semaine dernière, le vice-président JD Vance a déclaré que l’administration utiliserait la DPA pour augmenter la capacité d'une raffinerie au Texas, détenue par Delek US Holdings DK.N .

Le président Donald Trump a signé l’année dernière une loi prévoyant un financement de 1 milliard de dollars au titre de la DPA pour des projets liés à l’énergie jugés essentiels à la sécurité nationale.

M. Wright a déclaré qu’il restait « encore du chemin à parcourir » en matière de raffinage et de DPA, mais n’a pas fourni de détails supplémentaires.

M. Sommers a notamment évoqué les capacités de raffinage inutilisées en Chine, qui, selon lui, empêchent actuellement les exportations de diesel. Pékin « sera vraiment la clé si nous voulons faire baisser les prix à long terme », a-t-il déclaré. L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

POUSSEE EN FAVEUR DU DIESEL EUROPEEN

Ce mois-ci, Trump a temporairement levé les sanctions sur le diesel russe afin de tenter de faire baisser les prix. Si le diesel russe est exporté vers les États-Unis, il sera probablement acheminé vers la Nouvelle-Angleterre, a déclaré M. Wright. Déjà, des cargaisons en provenance de Russie reprennent la route vers leurs destinations traditionnelles après la suspension des sanctions par les États-Unis, deux pétroliers ayant signalé ces derniers jours qu’ils faisaient route vers la Turquie et le Brésil, a rapporté Reuters mardi.

L’administration Trump a également fait pression sur l’Europe pour qu’elle libère davantage de carburant afin d’équilibrer les marchés mondiaux.

« Nous travaillons avec nos partenaires… pour trouver des moyens nouveaux et innovants d’augmenter le débit » des raffineries, a déclaré Kyle Haustveit, sous-secrétaire au ministère de l’Énergie, lors du Drake Forum à Titusville.

Alors que l’administration Trump a poussé l’Europe à mettre sur le marché 50 millions de barils de diesel, un accord entre les pays industrialisés n’a pas abouti. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), basée à Paris, a déclaré la semaine dernière qu’elle accélérerait la mise sur le marché des volumes de brut et de produits pétroliers promis en mars, dont plus de 20 millions de barils de diesel, dès que possible.

Fatih Birol, directeur de l’AIE, qui coordonne les mises en circulation de pétrole issues des stocks d’urgence par les pays industrialisés, a déclaré mardi que le groupe était prêt à coordonner davantage de mises en circulation de pétrole par les pays membres si nécessaire.