Les États-Unis imposent des sanctions aux membres de la famille et aux associés du président vénézuélien Maduro

(Ajout de détails sur l'extension de la licence de Citgo aux paragraphes 12 à 15) par Daphne Psaledakis et Timothy Gardner

Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à des membres de la famille et à des associés de Nicolas Maduro et de son épouse, alors que Washington accroît la pression sur le président vénézuélien.

Le département du Trésor américain a déclaré dans un communiqué qu'il avait imposé des sanctions à sept personnes qui, selon lui, étaient liées à M. Maduro et à son épouse. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, les a accusés de "soutenir le narco-État voyou de Nicolas Maduro".

"Nous ne permettrons pas au Venezuela de continuer à inonder notre pays de drogues mortelles", a déclaré M. Bessent.

"Maduro et ses complices criminels menacent la paix et la stabilité de notre hémisphère. L'administration Trump continuera à cibler les réseaux qui soutiennent sa dictature illégitime."

Le ministère de l'information du Venezuela n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Maduro et son gouvernement ont nié avec véhémence tout lien avec la criminalité et affirment que les États-Unis cherchent à l'évincer afin de prendre le contrôle des vastes réserves pétrolières du Venezuela.

Ces derniers mois, l'administration du président américain Donald Trump a accentué la pression sur M. Maduro, en procédant à un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes.

Elle a effectué des frappes contre des navires soupçonnés de transporter de la drogue dans la région, saisi un pétrolier sanctionné au large des côtes vénézuéliennes et décrété un "blocus" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.

M. Trump a également déclaré à plusieurs reprises que des frappes terrestres au Venezuela allaient bientôt avoir lieu.

L'action de vendredi a sanctionné des proches de Carlos Erik Malpica Flores, le neveu de l'épouse de Maduro, Cilia Flores. Les États-Unis affirment que M. Malpica Flores était impliqué dans un complot de corruption au sein de la compagnie pétrolière nationale PDVSA. La semaine dernière, Washington l'a sanctionné .

Sa mère - la sœur de l'épouse de M. Maduro - ainsi que son père, sa sœur, sa femme et sa fille ont été frappés par des sanctions vendredi.

Vendredi, le Trésor a également prolongé jusqu'au 3 février une licence générale protégeant des créanciers le raffineur Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, qui devait expirer le 20 décembre. Il s'agit d'une prolongation beaucoup plus courte que la dernière que le Trésor avait accordée en juin, qui avait une durée de six mois.

Ces dernières années, Washington a protégé la société basée à Houston contre ses créanciers, même lors d'une vente aux enchères d'actions de sa société mère, PDV Holding, organisée par un tribunal. La licence interdit temporairement les transactions avec une obligation émise par le Venezuela et garantie par des actions de Citgo.

En novembre, un juge américain a autorisé la vente d'actions de la société mère Citgo Petroleum à une société affiliée à Elliott Investment Management, après avoir approuvé une offre de 5,9 milliards de dollars de la société dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le tribunal pour payer les créanciers liés au Venezuela.

L'ordre de vente, qui est en attente de l'approbation du département du Trésor, était la dernière étape juridique majeure pour conclure une vente aux enchères de deux ans visant à payer jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations.