Les États-Unis fixent des droits préliminaires sur les importations de produits solaires en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et du Laos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis ont imposé des droits compensateurs préliminaires compris entre 80,67 % et 143,3 %

*

Les fabricants, dont Qcells et First Solar, affirment que les subventions sapent des milliards d'investissements dans les usines américaines

*

Les droits de douane touchent 4,5 milliards de dollars d'importations, ce qui risque de perturber le commerce de l'énergie solaire aux États-Unis, dominé par l'Asie

(Ajoute les efforts pour joindre les entreprises, le contexte, et la signature) par Nichola Groom

Le ministère américain du commerce a annoncé mardi l'imposition de droits compensateurs sur les cellules et panneaux solaires importés par des entreprises indiennes, indonésiennes et laotiennes, dans le but de contrecarrer les subventions qui soutiennent les industries asiatiques.

Avec cette décision, les responsables américains du commerce se sont rangés du côté des propriétaires d'usines solaires nationales en estimant que les entreprises opérant dans ces trois pays recevaient des subventions publiques qui rendaient les produits américains non compétitifs. Cette décision est la dernière d'une série de droits de douane imposés depuis une décennie sur les importations de produits solaires bon marché en provenance d'Asie, qui sont principalement fabriqués par des entreprises chinoises.

Selon une fiche d'information publiée sur le site web du département du commerce, l'agence a calculé des taux de subvention généraux de 125,87 % pour les importations en provenance de l'Inde, de 104,38 % pour les importations en provenance de l'Indonésie et de 80,67 % pour les importations en provenance du Laos.

L'année dernière, ces trois pays ont représenté 4,5 milliards de dollars d'importations solaires, soit environ deux tiers du total de 2025, selon les données commerciales du gouvernement. Les droits de douane américains ont déjà perturbé le commerce mondial de l'énergie solaire. Les importations en provenance de Malaisie, du Viêt Nam, de Thaïlande et du Cambodge ont chuté à la suite d'une affaire commerciale qui a abouti à l'imposition de droits de douane élevés l'année dernière sur les importations en provenance de ces pays, qui dominaient le marché américain.

Cette annonce est la première d'une série de deux attendues par l'agence dans les semaines à venir dans le cadre d'une affaire commerciale intentée l'année dernière par un groupe représentant une partie du petit secteur américain de la fabrication de produits solaires. Le mois prochain, le ministère du commerce doit rendre une décision distincte sur la question de savoir si des entreprises des trois pays ont inondé le marché américain à des prix inférieurs à leurs coûts de production.

Le groupe requérant, l'Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, comprend la société sud-coréenne Hanwha Qcells 000880.KS , la société First Solar FSLR.O , basée en Arizona, et la société Mission Solar, basée à San Antonio, qui appartient à la société coréenne OCI Holdings 010060.KS . Les producteurs cherchent à protéger des milliards de dollars d'investissements dans des usines américaines.

Tim Brightbill, avocat principal de l'Alliance, a salué cette décision comme "une étape importante vers le rétablissement d'une concurrence loyale".

"Les fabricants américains investissent des milliards de dollars pour reconstruire les capacités nationales et créer des emplois bien rémunérés. Ces investissements ne peuvent aboutir si des importations déloyales sont autorisées à fausser le marché", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Outre les taux généraux, le ministère du commerce a calculé des taux individuels: 125,87 % pour Mundra Solar en Inde, 143,3 % pour PT Blue Sky Solar et 85,99 % pour PT REC Solar Energy en Indonésie, ainsi que 80,67 % pour Solarspace Technology Sole Co et Vietnam Sunergy Joint Stock Company au Laos.

Matthew Nicely, avocat de Solarspace, société basée en Chine, a déclaré que l'entreprise était déçue.

"Ce taux ne reflète pas l'expérience réelle de l'entreprise, ni même une analogie réaliste", a déclaré Matthew Nicely dans un courriel.

Les autres entreprises n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires par l'intermédiaire de leurs avocats américains.

Une décision finale dans l'enquête compensatoire est attendue en juillet, a déclaré le département du Commerce.