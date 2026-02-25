Sécurité en Europe : discours d'Emmanuel Macron lundi sur la dissuasion nucléaire, promettant "des évolutions assez significatives"

Emmanuel Macron à Paris le 24 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La France est le seul pays de l'Union européenne, et le seul pays européen avec le Royaume-Uni, à disposer de l'arme nucléaire.

C'est une prise de parole très attendue. Le président français Emmanuel Macron prononcera un discours lundi sur la contribution de la dissuasion nucléaire française à la sécurité du continent européen face aux bouleversements géopolitiques mondiaux, a annoncé ce mercredi 25 février l'Elysée.

Le président de la République prendra la parole dans le cadre très solennel de l'Île longue, à Brest (ouest), où sont stationnés les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins assurant la composante océanique de la dissuasion nucléaire française, au côté des forces aériennes stratégiques. "Ce sera un moment important du mandat. Il y aura sans doute des bascules et des évolutions assez significatives", relève-t-on dans l'entourage du chef de l'Etat, sans plus de précisions. Le discours s'inscrira dans le prolongement de celui du 7 février 2020 lors duquel Emmanuel Macron avait proposé aux Européens un "dialogue stratégique" sur le "rôle de la dissuasion nucléaire française" dans la sécurité collective de l'Europe et des exercices communs dans ce domaine ultrasensible de la souveraineté nationale.

Ces discours, un exercice imposé pour chaque président français

La France est le seul pays de l'Union européenne, et le seul pays européen avec le Royaume-Uni, à disposer de l'arme nucléaire. Tous les autres pays sont protégés par la dissuasion élargie américaine dans le cadre l'Otan. Ces discours sont un exercice imposé pour chaque président français, chef des armées et décideur final du feu nucléaire, considéré par la France comme la garantie ultime de ses intérêts vitaux. Le président Macron en aura ainsi prononcé un sur chacun de ses deux quinquennats. "Soyons clairs : les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne", avait-il affirmé en 2020, dans la continuité de ses prédécesseurs depuis Charles de Gaulle.

Ce discours avait alors suscité un intérêt relatif de ses partenaires européens, très attachés au parapluie nucléaire américain et plus réservés sur une dissuasion concertée avec la France. Le ton a depuis changé avec la guerre en Ukraine, la plus meurtrière sur le sol européen depuis 1945, la perception renforcée de la "menace russe" en Europe et les doutes croissants sur la force de l'engagement du président américain, Donald Trump, pour la sécurité en Europe.

Les Etats-Unis exigent désormais de leurs alliés qu'ils se prennent en main

Les attentes sont désormais grandes en Europe concernant le discours de lundi. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a évoqué le 13 mars à Munich ses "discussions confidentielles" avec Emmanuel Macron sur "la dissuasion nucléaire européenne". Le président français a alors souligné qu'il envisageait d'"articuler" la "doctrine nationale" française avec des "coopérations spéciales , des exercices communs, et des intérêts de sécurité communs avec certains pays-clés".

Les Etats-Unis, qui ont assumé depuis des décennies la protection de l'Europe tandis que les pays du Vieux Continent réduisaient leurs dépenses de défense, exigent désormais de leurs alliés qu'ils se prennent en main. Dans le même temps, la Russie a envahi l'Ukraine, menant une guerre en Europe protégée par son propre arsenal nucléaire.