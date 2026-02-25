Le yen atteint un nouveau plus bas de deux semaines, le sentiment du marché est au centre de l'attention

Des coupures de 10.000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

par Stefano Rebaudo

Le yen a atteint son plus bas niveau en deux semaines face au dollar mercredi, entraîné par de nouveaux doutes sur la politique de la Banque du Japon et par les tensions croissantes avec la Chine, les investisseurs gardant un œil sur l'appétit pour le risque.

La monnaie japonaise a chuté mardi après un rapport selon lequel la Première ministre Sanae Takaichi a déclaré à la BOJ qu'elle avait des réserves quant à d'autres hausses de taux d'intérêt et en réaction à la Chine qui a placé davantage d'entreprises japonaises sur une liste de contrôle des exportations en représailles aux commentaires de Takaichi sur Taïwan.

Après la victoire écrasante de Takaichi aux élections du 8 février, le yen s'est renforcé, les marchés ayant parié qu'un gouvernement favorable à la relance budgétaire ferait pencher la balance des risques vers un nouveau resserrement monétaire.

Le yen JPY=EBS a perdu 0,50% à 156,70 contre le dollar, après avoir atteint 156,82, son plus bas niveau depuis le 9 février.

Le gouvernement japonais a nommé mercredi deux universitaires considérés comme de fervents défenseurs des mesures de relance au conseil d'administration de la banque centrale, une décision qui pourrait pousser la BOJ dans une direction encore plus dovish, bien que Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG, ait exprimé une certaine incertitude sur ce point.

"Nous ne pouvons pas être sûrs que cela changera radicalement le conseil d'administration, d'autant plus que les deux membres sortants étaient du côté dovish", a-t-il déclaré.

LES RÉSULTATS DE NVIDIA EN LIGNE DE MIRE

Les investisseurs se préparent à la publication des résultats du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O après la cloche mercredi, la pondération de 8 % du titre dans le S&P 500 signifiant que les résultats pourraient affecter de manière significative l'appétit du marché pour le risque.

"Si le dollar américain devait chuter en même temps que les devises à bêta élevé, ce serait un signal inquiétant que les marchés développent des inquiétudes plus larges, spécifiques auxÉtats-Unis, liées aux réévaluations de l'IA", a déclaré Francesco Pesole, stratège forex chez ING.

"Nous pensons que cela est moins probable et que le dollar continuera à respecter sa corrélation quelque peu réduite, mais toujours négative, avec les actions américaines", a-t-il ajouté.

Le dollar australien AUD= a augmenté de 0,35 % à 0,7084 $ après qu'une reprise de l'inflation ait augmenté le risque de hausses de taux.

Le dollar australien est une devise à bêta élevé qui présente une corrélation forte et persistante avec les actifs à risque mondiaux, en particulier les actions, et il reste le plus vulnérable aux turbulences du marché boursier, étant dans une position de surachat particulièrement tendue.

L'EURO À LA MERCI DU DOLLAR

La Banque centrale européenne maintenant sa politique monétaire inchangée pour toute l'année 2026, la dynamique du dollar dominera les transactions sur la monnaie unique.

"La récente décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane ajoute de l'incertitude et pourrait conduire l'administration Trump à cibler une monnaie encore plus faible pour soutenir les exportations américaines et réduire l'écart commercial croissant des États-Unis ", a déclaré Roberto Mialich, stratège mondial des changes chez Unicredit.

Lors de son discours sur l'état de l'Union mardi, le président américain Donald Trump n'a pas dit grand-chose pour apaiser les inquiétudes concernant l'avenir de ses tarifs douaniens et de sa politique commerciale mondiale.

L'euro était en hausse de 0,05% à 1,1718 dollar. L'indice du dollar américain =USD était en baisse de 0,05% à 97,92.

Le yuan, qui a gagné près de 7% en 10 mois, a atteint 6,8766 pour un dollar mardi, son plus haut niveau depuis près de trois ans, et s'est maintenu à 6,8652 dans les échanges offshore.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le point de départ d'une profonde sous-évaluation de la monnaie et la force remarquable du secteur de l'exportation demeuraient tout à fait pertinents.

La Chine affirme qu'elle surveille de près les politiques américaines et qu'elle décidera "en temps voulu" d'ajuster ou non les contre-mesures aux droits de douane américains.

